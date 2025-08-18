'Wonder Woman' lidera la noche en La 1 y desbanca a 'Una nueva vida'

La 1 recupera el dominio del prime time dominical gracias a 'La película de la semana'. La emisión de 'Wonder Woman'logró un 11,7% de cuota de pantalla, con dos décimas más que en la entrega anterior. Con este resultado, la pública se impone tanto en share como en número de seguidores al resto de apuestas.

Antena 3 cedió terreno con 'Una nueva vida', que descendió hasta un 10,7% y perdió -1,8 puntos respecto a la semana pasada. Más flojo fue el rendimiento de Telecinco con '¡Allá tú!', que bajó al 6,4% y sigue sin remontar en la noche del domingo. En laSexta, el cine español dio mejores resultados que en semanas previas: 'Villaviciosa de al lado' firmó un 6,8% y 'Que se mueran los feos' alcanzó un 6,1%. Por su parte, Cuatro también mejoró con las reposiciones de 'Cuarto milenio', que escalaron hasta un 4,9%.

El domingo también dejó datos destacados fuera del horario estelar. En la mañana, 'Noticias Cuatro 1' sorprendió con un 8%, quedándose a una sola décima de 'laSexta Noticias' (8,1%). En la misma franja, 'D Corazón' consolidó su recuperación tras la marcha de 'Socialité' y firmó un 9,5%. Además, Cuatro consiguió brillar con la segunda entrega de 'Volando voy', que alcanzó un 11%.

En la franja vespertina, solo dos títulos lograron superar la barrera del doble dígito, y ambos en el ámbito del cine: 'Así nos va' en La 1, con un 11%, y 'El sacrificio de una madre' en Antena 3, que obtuvo un 10,5%.

PRIME TIME

La 1

La película de la semana “Wonder Woman (2017)”: 991.000 (11,7%)

Antena 3

Una nueva vida: 834.000 (10,7%)

Telecinco

¡Allá tú!: 541.000 (6,4%)

laSexta

El taquillazo “Villaviciosa de al lado”: 608.000 (6,8%)

Cine “Que se mueran los feos”: 403.000 (6,1%)

Cuatro

Lo sabe, no lo sabe: 226.000 (2,6%)

Cuarto milenio: 416.000 (4,9%)

La 2

Imprescindibles: 273.000 (3,1%)

Versión española: “La punta del iceberg (2015)”: 267.000 (3,2%)

Festivales de verano: 38.000 (0,7%)

LATE NIGHT

La 1

Cine “La isla”: 380.000 (9,9%)

Antena 3

Una nueva vida: 185.000 (5,7%)

Telecinco

¡Allá tú!: 336.000 (8,5%)

laSexta

Cine 2 “Dirty grandpa”: 150.000 (5,5%)

Cuatro

Cuarto milenio: 254.000 (7%)

La 2

Documaster: 19.000 (0,7%)

TARDE

La 1

Sesión de tarde “Así nos va”: 910.000 (11%)

Sesión de tarde 2 “Otoño en Nueva York”: 773.000 (9,4%)

Sesión de tarde 3 “Dr. Nice: Dulces mentiras”: 523.000 (6,7%)

Aquí la Tierra: 766.000 (9,7%)

Antena 3

Multicine “El sacrificio de una madre”: 871.000 (10,5%)

Multicine 2 “Un extraño en Sugarcreek”: 813.000 (9,9%)

Multicine 3 “El hilo del amor”: 566.000 (7,3%)

Telecinco

Fiesta: 607.000 (7,5%)

laSexta

Cine “Forrest Gump”: 552.000 (6,7%)

Cine 2 “El ilusionista”: 436.000 (5,5%)

Cuatro

Home Cinema "El Hobbit: La batalla de los cinco ejércitos": 556.000 (6,7%)

Home Cinema 2 "Desterrado": 350.000 (4,4%)

La 2

Saber y ganar: Fin de semana: 283.000 (3,4%)

Grandes documentales: 260.000 (3,1%)

Documentales de La 2: 272.000 (3,4%)

Ruralitas: 245.000 (3,2%)

Grandes diseños: 158.000 (1,9%)

MAÑANA

La 1

Viaje al centro de la tele: 239.000 (9,6%)

Viaje al centro de la tele: 348.000 (11,2%)

Viaje al centro de la tele: 421.000 (10,5%)

D Corazón: 586.000 (9,5%)

Antena 3

Pelopicopata: 23.000 (4,3%)

Los más…: 100.000 (4,1%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 434.000 (9,4%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 666.000 (12,7%)

La ruleta de la suerte: 1.256.000 (18,1%)

Telecinco

Got Talent España: Momentazos: 54.000 (4,8%)

Got Talent España: 210.000 (8,7%)

Got Talent España: 271.000 (5,2%)

laSexta

Equipo de investigación: 45.000 (5,6%)

Equipo de investigación: 108.000 (7%)

Equipo de investigación: 143.000 (6,1%)

Equipo de investigación: 121.000 (4,1%)

Equipo de investigación: 188.000 (5%)

Equipo de investigación: 283.000 (5,9%)

Cuatro

¡Toma salami!: 10.000 (2%)

¡Toma salami!: 32.000 (5,5%)

¡Toma salami!: 49.000 (5,8%)

Volando voy: 124.000 (8,2%)

Volando voy: 278.000 (11%)

Viajeros Cuatro: 306.000 (9,1%)

Viajeros Cuatro: 427.000 (9,1%)

La 2

Mercados del mundo: 7.000 (1,5 %)

Mamíferos: 13.000 (2,1%)

Los conciertos de La 2: 27.000 (2,4%)

Buenas noticias TV: 34.000 (2,2%)

Shalom: 35.000 (2,1%)

Medina: 42.000 (2,2%)

Últimas preguntas: 87.000 (3,9%)

El día del señor: 209.000 (7,7%)

Pueblo de Dios: 139.000 (4,5%)

Pueblo de Dios: 101.000 (2,9%)

El camino interior: 76.000 (1,8%)

Flash moda: 65.000 (1,3%)

El escarabajo verde: 68.000 (1,2%)

¡Qué animal!: 109.000 (1,5%)

Saber y ganar: Fin de semana: 65.000 (0,8%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 1.755.000 (21,5%)

Telediario 1: 1.147.000 (14%)

laSexta Noticias 14h: 547.000 (8,1%)

Noticias Cuatro 1: 538.000 (8%)

Informativos Telecinco 15h: 441.000 (5,4%)

Prime Time

Telediario 2: 1.079.000 (12,6%)

Antena 3 Noticias 2: 882.000 (10,3%)

Informativos Telecinco 21h: 674.000 (7,9%)

laSexta Noticias 20h: 537.000 (6,9%)

Noticias Cuatro 2: 469.000 (6%)

RANKING

Diario: La 1 (10,4%), Antena 3 (10%), Telecinco (6,7%), Cuatro (6%), laSexta (5,9%), La 2 (2,7%).

Mensual: Antena 3 (12,1%), La 1 (10,2%), Telecinco (8%), Cuatro (5,4%), laSexta (5,4%), La 2 (3,2%).