TVE arranca las grabaciones de 'Hasta el fin del mundo' con un cambio de concursantes de última hora

RTVE ha puesto en marcha las grabaciones de ‘Hasta el fin del mundo’, su nueva gran apuesta de entretenimiento en colaboración con Zeppelin (Banijay Iberia). El programa arranca con seis parejas de rostros muy conocidos que se enfrentarán a un desafío extremo: recorrer América Latina durante más de dos meses sin utilizar teléfonos, GPS ni aviones, y con un presupuesto muy limitado. Paula Vázquez será la encargada de acompañar esta aventura que promete combinar emoción, estrategia y superación personal.

El formato, premiado con un BAFTA en su versión británica y con gran recorrido internacional, pondrá a prueba las relaciones de los concursantes, que deberán decidir cómo desplazarse, dónde dormir y cómo gestionar sus recursos. Cada etapa terminará en un checkpoint donde los equipos firmarán en un libro de viajes que marcará su orden de salida para la siguiente jornada. La adaptación española, al igual que en otros países, quiere resaltar valores de sostenibilidad, esfuerzo colectivo y choque cultural.

Entre los participantes destacan Yolanda Ramos junto a su sobrina Ainoa; Alba Carrillo con Cristina Cifuentes; Rocío Carrasco acompañada de Anabel Dueñas; y el tándem formado por Aldo Comas y José Lamuño. La pareja más sorprendente la conforman la cantante Nia Correia y el artista J Kbello, tal y como adelantó YOTELE en exclusiva hace unas semanas. A ellos se suman Jedet y la creadora Andrea Compton, que entra en el casting tras la salida de Rocío Martín Berrocal en el último momento.

El programa permitirá ver a perfiles muy diferentes enfrentarse a situaciones reales lejos de los platós. Desde una actriz consagrada como Yolanda Ramos hasta una influencer como Compton, pasando por cantantes, modelos o políticos, todos deberán sobrevivir con sus propios recursos y apoyándose en la ayuda de los locales. Las dinámicas, que ya han conquistado a millones de espectadores en Reino Unido y otros países europeos, llegan ahora a España con la intención de ofrecer un reality de aventuras distinto a lo visto hasta ahora en televisión.