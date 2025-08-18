Tensión en ‘Vamos a ver’ por la muerte de Raúl Heredia: enfrentamiento con la familia y queja en directo de Alfonso Egea

El equipo de 'Vamos a ver' regresó este lunes a Mijas, localidad malagueña donde dos miembros de una misma familia aparecieron muertos con días de diferencia. El programa de Telecinco entrevistó en directo al hijo, hermano y la viuda de Raúl Heredia, primera víctima mortal, en una conexión marcada por la tensión y las acusaciones de los familiares, que insistieron en que “a mi padre lo han matado”.

El debate giró en torno al informe preliminar de la autopsia, que señala que se trata de una “muerte violenta”, un término técnico que abrió dudas en torno a si fue un homicidio o un accidente. Mientras Patricia Pardo intentaba conducir la entrevista, el rótulo en pantalla generó confusión al formular la cuestión como “¿Violenta o accidental?” y, posteriormente, como “¿Violenta u homicida?”.La situación se volvió incómoda y la presentadora se vio obligada a cortar la conexión con la familia por el tono de sus intervenciones.

Pero antes de dar paso a publicidad, se dirigió a Alfonso Egea, copresentador del matinal, para que explicara el contexto. Fue entonces cuando el periodista decidió intervenir con firmeza. “No, no. Tengo que corregir ese rótulo. Lo he dicho desde el minuto uno: la muerte de Raúl Heredia es violenta. Otra cosa es que sea accidental u homicida. Y hemos puesto el rótulo mal, y ya está”, señaló, aludiendo a la persona encargada de escribir la información en pantalla.

El error quedó en evidencia incluso con la lectura del parte de la autopsia que el hermano del fallecido mostró en directo a los reporteros. Ante la corrección de su compañero, Patricia Pardo cerró el tema asegurando que el rótulo se rectificaría tras la pausa publicitaria: “Bueno, lo corregiremos, seguro. Quien tiene mano, se equivoca, porque es humana, como nosotros. Hacemos una pausa, corregimos el rótulo y volvemos con toda la información correcta”, concluyó la presentadora