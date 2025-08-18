Corrige al programa
Tensión en ‘Vamos a ver’ por la muerte de Raúl Heredia: enfrentamiento con la familia y queja en directo de Alfonso Egea
La entrevista a los allegados de la víctima en Mijas derivó en un momento incómodo tras un fallo en los rótulos del programa.
Carlos MerencianoCarlos Merenciano
Comunicador audiovisual especializado en prensa televisiva
El equipo de 'Vamos a ver' regresó este lunes a Mijas, localidad malagueña donde dos miembros de una misma familia aparecieron muertos con días de diferencia. El programa de Telecinco entrevistó en directo al hijo, hermano y la viuda de Raúl Heredia, primera víctima mortal, en una conexión marcada por la tensión y las acusaciones de los familiares, que insistieron en que “a mi padre lo han matado”.
El debate giró en torno al informe preliminar de la autopsia, que señala que se trata de una “muerte violenta”, un término técnico que abrió dudas en torno a si fue un homicidio o un accidente. Mientras Patricia Pardo intentaba conducir la entrevista, el rótulo en pantalla generó confusión al formular la cuestión como “¿Violenta o accidental?” y, posteriormente, como “¿Violenta u homicida?”.La situación se volvió incómoda y la presentadora se vio obligada a cortar la conexión con la familia por el tono de sus intervenciones.
Pero antes de dar paso a publicidad, se dirigió a Alfonso Egea, copresentador del matinal, para que explicara el contexto. Fue entonces cuando el periodista decidió intervenir con firmeza. “No, no. Tengo que corregir ese rótulo. Lo he dicho desde el minuto uno: la muerte de Raúl Heredia es violenta. Otra cosa es que sea accidental u homicida. Y hemos puesto el rótulo mal, y ya está”, señaló, aludiendo a la persona encargada de escribir la información en pantalla.
El error quedó en evidencia incluso con la lectura del parte de la autopsia que el hermano del fallecido mostró en directo a los reporteros. Ante la corrección de su compañero, Patricia Pardo cerró el tema asegurando que el rótulo se rectificaría tras la pausa publicitaria: “Bueno, lo corregiremos, seguro. Quien tiene mano, se equivoca, porque es humana, como nosotros. Hacemos una pausa, corregimos el rótulo y volvemos con toda la información correcta”, concluyó la presentadora
- Alegría para los conductores en España: se libran de la ITV a partir de 2025 si su coche está en este listado
- Castilla y León pide a los peregrinos del Camino de Santiago que no continúen su ruta en un tramo de León
- ¿Cada cuántos kilómetros se cambia la correa de distribución?
- Un incendio quema el decorado de la calle Verdi en las fiestas de Gràcia
- El calor transforma las Fiestas de Gràcia: menos visitantes durante el día y más espacio para disfrutar de las calles vacías
- Hasta tres años de cárcel y un millón de euros de multa por expoliar y dañar yacimientos arqueológicos
- Adiós a las mosquiteras: el invento de Ikea de menos de 7 euros para dormir tranquilo en verano
- Mi hija de 14 años quiere salir por la noche en el pueblo este verano ¿Debo dejarle? ¿Por qué soy la única que le pone hora?