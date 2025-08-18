Una revelación, una amenaza y un destino inevitable: todo lo que pasará en ‘Valle salvaje’ del 18 al 22 de agosto

En los próximos capítulos de 'Valle salvaje' los secretos salen a la luz, las amenazas se intensifican y varios personajes se enfrentan a decisiones que pueden cambiarlo todo. Del 18 al 22 de agosto, la tensión alcanzará cotas inesperadas y los lazos familiares y amorosos se verán puestos a prueba.

El lunes 18 de agosto, Leonardo confiesa a Irene que por fin se ha sincerado con Bárbara, mientras Adriana comparte con Rafael sus sospechas sobre la muerte de su padre. La situación se complica cuando el duque y Victoria intentan imponer su voluntad, aunque la Salcedo está decidida a plantar cara.

El martes 19 de agosto, José Luis amenaza a Rafael con matarlo si no abandona el Valle junto a Adriana. Úrsula, por su parte, busca manipular a Julio. La tensión estalla cuando Adriana se enfrenta directamente a José Luis, acusándole no solo de ocultar que Valle Salvaje no le pertenece, sino de algo mucho más grave.

El miércoles 20 de agosto, Julio vuelve a sufrir la violencia de su padre y, desesperado, pide ayuda a Adriana, suplicándole que rompa con Rafael. En paralelo, Bernardo planea cómo liberarse del yugo de José Luis y comparte con Mercedes una idea arriesgada que pretende ejecutar en solitario.

El jueves 21 de agosto, Victoria cae enferma de gravedad tras descubrir la revelación que el duque le hace sobre Adriana. Leonardo intenta conseguir el perdón de Bárbara, mientras Amanda llega en busca de respuestas sobre lo ocurrido con su hijo. Entretanto, Bernardo se prepara para afrontar su destino.

El viernes 22 de agosto, Victoria convierte a Úrsula en cómplice de su plan y la motiva dándole donde más le duele. Martín, Francisco y Pepa disfrutan de la feria, pero la “cita a tres” abre una grieta entre los amigos. Por su parte, Bernardo comunica al duque su marcha, no sin antes lanzarle una amenaza que puede tener consecuencias imprevisibles.