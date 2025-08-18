DEP
Muere Ricardo Medina, veterano creador de 'Madrid directo' y 'España directo', a los 67 años de manera inesperada
El periodista, uno de los fundadores de Telemadrid, dirigía su propia productora.
Carlos MerencianoCarlos Merenciano
Comunicador audiovisual especializado en prensa televisiva
El periodismo español está de luto. Ricardo Medina, creador de programas tan emblemáticos como 'Madrid directo' y 'España directo', ha fallecido de forma repentina a los 67 años, según confirmó Telemadrid, cadena en la que desarrolló gran parte de su carrera y que ayudó a poner en marcha desde sus orígenes. Fue el gran artífice del magacin de actualidad y reportajes, que se mantiene en emisión en la cadena madrileña y que estrenó en 1993, convirtiéndose en un un emblema y una de las señas de identidad de Telemadrid. Con un estilo y lenguaje propio, 'Madrid directo' logró marcar un antes y un después en el género del reporterismo en directo, que marcaría escuela y sería adaptado en otras cadenas autonómicas. En 2005, el propio Medina lanzaría 'España directo', la versión nacional del espacio con su propia productora.
Emilio Pineda, actual presentador de 'Madrid directo', lamentó su pérdida con un mensaje en redes sociales: "En shock. Así está hoy la familia de 'Madrid directo'. De forma inesperada nos ha dejado Ricardo Medina. Creador del formato y con el que tuve la suerte de trabajar después en 'España directo'. Día triste para la televisión y muy doloroso para sus familiares y amigos. Mi más sentido pésame".
Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, Medina comenzó su trayectoria internacional como corresponsal de la Agencia EFE en países como El Salvador, Guatemala, Haití, Ruanda, Sarajevo o durante la Guerra del Golfo. En 1987 pasó a dirigir el canal de noticias 24 horas de Puerto Rico y en 1989 regresó a España para sumarse al equipo fundador de Telemadrid, donde fue coordinador general de Informativos.
Tras su paso por 'Informativos Telecinco', regresó a Telemadrid como jefe de Deportes y más tarde lanzó Canal Metro Madrid. En 2003 creó su propia productora, Medina Media, responsable de programas como 'Mejor lo hablamos', 'Pido la palabra' o 'Andaluces por el mundo', además de proyectos en La 1 y otras cadenas autonómicas.
