Humor con acento gallego
Luis Zahera vuelve a Netflix con una comedia muy salvaje: fecha de estreno, sinopsis y reparto completo de 'Animal'
La serie se estrena el 3 de octubre y mostrará a un veterinario gallego obligado a reinventarse en una tienda para mascotas.
Carlos MerencianoCarlos Merenciano
Comunicador audiovisual especializado en prensa televisiva
Netflix ya ha marcado en rojo en el calendario el estreno de 'Animal'. La plataforma lanzará la comedia el próximo 3 de octubre y, para abrir boca, ha compartido varias imágenes de la serie, que protagoniza Luis Zahera, rostro habitual en ficciones como 'Entrevías' o 'Vivir sin permiso'.
La trama sigue a Antón, un veterinario de un pequeño pueblo gallego que atraviesa un momento delicado: la crisis del campo ha dejado a sus clientes sin recursos para pagarle. Cuando parece quedarse sin futuro, aparece su sobrina Uxía (Lucía Caraballo) para ofrecerle un inesperado salvavidas laboral: trabajar en una boutique para mascotas, un lugar colorido y sofisticado donde abundan los productos gourmet y las peluquerías caninas. Adaptarse a este nuevo entorno será todo un reto para el protagonista.
El reparto lo completan intérpretes como Carmen Ruiz y Antonio Durán ‘Morris’. La producción corre a cargo de Alea Media, con Aitor Gabilondo y Jota Aceytuno al frente. Alberto de Toro y Víctor García León dirigen la ficción, con este último también al mando del guion, escrito junto a Ana Boyero, Araceli Álvarez de Sotomayor, Germán Aparicio y Dani Castro.
Rodada íntegramente en Galicia, la serie recrea el ficticio pueblo de Topomorto a través de escenarios en localidades coruñesas como Dioño, A Calle, Pontemaceira, Parroquia, Teo y Vedra, además de Santiago de Compostela. Con humor costumbrista y un choque de mundos entre lo rural y lo urbano, 'Animal' promete demostrar que adaptarse nunca es sencillo, y menos aún cuando se pasa de curar vacas a diagnosticar la dislexia de una cobaya.
Suscríbete para seguir leyendo
- Alegría para los conductores en España: se libran de la ITV a partir de 2025 si su coche está en este listado
- ¿Cada cuántos kilómetros se cambia la correa de distribución?
- Castilla y León pide a los peregrinos del Camino de Santiago que no continúen su ruta en un tramo de León
- Un incendio quema el decorado de la calle Verdi en las fiestas de Gràcia
- El calor transforma las Fiestas de Gràcia: menos visitantes durante el día y más espacio para disfrutar de las calles vacías
- Hasta tres años de cárcel y un millón de euros de multa por expoliar y dañar yacimientos arqueológicos
- Adiós a las mosquiteras: el invento de Ikea de menos de 7 euros para dormir tranquilo en verano
- Mi hija de 14 años quiere salir por la noche en el pueblo este verano ¿Debo dejarle? ¿Por qué soy la única que le pone hora?