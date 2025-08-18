Avance semanal

La fuga de Santiago, un chantaje y una recuperación inesperada: todo lo que pasará en ‘Sueños de libertad’ del 18 al 22 de agosto

Los nuevos capítulos de la ficción de Antena 3 llegan cargados de tensiones familiares, laborales y secretos al descubierto.

Avance semanal de 'Sueños de libertad'

Avance semanal de 'Sueños de libertad' / Atresmedia

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Semana cargada de giros en 'Sueños de libertad'. Entre el 18 y el 22 de agosto, los protagonistas deberán enfrentarse a la fuga de Santiago, el avance del problema en saponificación y un chantaje que amenaza con cambiarlo todo. Al mismo tiempo, María experimentará una sorprendente recuperación y varias relaciones darán un vuelco definitivo.

El lunes 18 de agosto, Luz se muestra cada vez más preocupada por la salud de los trabajadores, mientras Julia ayuda a Teo a defenderse del abusón del colegio. Irene encara a Pedro por forzar la marcha de José y Andrés se derrumba con Damián tras descubrir el romance de Begoña con Gabriel. La gran noticia llega con la huida de Santiago de prisión y la recuperación de María, a punto de ser descubierta por Andrés.

El martes 19 de agosto, Gabriel y Andrés intentan recomponer su relación y Pedro confiesa a Digna los motivos de la marcha de Irene. Marta recibe buenas noticias sobre su reportaje y Damián fracasa en su intento de mediar entre Tasio y Andrés. Luz alerta a Pedro de los problemas respiratorios de los trabajadores, Fina se entera de la fuga de Santiago y María celebra con Gabriel su futuro empresarial. Todo se complica cuando se revela que Pedro estuvo detrás de la detención de Pepe.

El miércoles 20 de agosto, Marta y Fina se plantean denunciar la muerte de Santiago. Damián trata de evitar la salida de Irene, mientras Carmen intenta animar a Tasio. Ante la pasividad de Pedro, Luz y Begoña deciden informar a la junta directiva sobre la crisis de saponificación, lo que acaba en una votación clave. Julia consigue acercar a Andrés y María, y Gabriel comunica a Begoña la sentencia en el juicio de Diosdado.

El jueves 21 de agosto, Gabriel aprovecha el caos en saponificación para reforzar sus planes, mientras Luz y Joaquín discrepan sobre cómo resolver la situación. Tras el asesinato de Santiago, Pelayo insta a Marta y Fina a aparentar normalidad, e Irene se lamenta por no poder hablar con José. Don Pedro revela a Joaquín y Tasio la verdadera identidad de Amador Rojas, Marta oculta a su padre lo ocurrido y Pelayo avanza en su chantaje contra Fina.

El viernes 22 de agosto, Fina se ve obligada a aceptar el chantaje de Pelayo. María sigue progresando en secreto en su recuperación y un informe confirma que la enfermedad de los trabajadores proviene de saponificación. Joaquín quiere ocultar los motivos del cierre, algo con lo que Luz no está de acuerdo. Cristina desvela a Ana la verdad sobre José y encuentra pruebas que respaldan la versión de Damián, mientras Tasio intenta frenar los rumores sobre la enfermedad laboral. Fina, incapaz de contarle a Marta lo ocurrido, podría estar cerca de marcharse.

