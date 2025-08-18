Avance semanal

Una detención, una traición y un romance inesperado: todo lo que pasará en ‘La Promesa’ del 18 al 22 de agosto

La caída de Lorenzo, el enfrentamiento de Manuel con su padre y el secreto de Leocadia y Cristóbal marcan una semana intensa en la serie de La 1.

Avance semanal de 'La promesa'

Avance semanal de 'La promesa' / RTVE

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
La próxima semana en 'La Promesa' llega cargada de sorpresas y giros que cambiarán el rumbo de varios personajes. Del 18 al 22 de agosto, veremos desde la detención de Lorenzo hasta un romance oculto que sale a la luz, pasando por traiciones familiares, tensiones empresariales y pasiones desatadas.

El lunes 18 de agosto, la llegada de los militares sacude la finca y obliga a Lorenzo a rendir cuentas ante la justicia. El enfrentamiento entre Catalina y Martina se recrudece hasta el punto de que Martina se ve obligada a tomar una decisión radical. Manuel decide apartar a Leocadia de sus planes de futuro y Toño y Enora hacen pública su relación, aunque la reacción de Manuel los deja helados.

El martes 19 de agosto, la detención de Lorenzo provoca alivio y preocupación a partes iguales. Curro confiesa que fue él quien descubrió los documentos incriminatorios. Martina quiere abandonar la Promesa y Manuel, al conocerlo, encara a su padre con dureza. Pía obtiene nueva información sobre la carta de Cristóbal, mientras Ricardo tantea con Samuel la nulidad de su matrimonio con Ana. Curro y Ángela, por su parte, celebran el éxito de su plan y se dejan llevar por la pasión.

El miércoles 20 de agosto, Curro y Ángela siguen disfrutando de su amor, aunque él siente que cierra una etapa. Martina y Catalina continúan enfrentadas, mientras Alonso busca apoyos inesperados. Vera recibe una visita sorprendente mientras espera noticias de su hermano. Ricardo admite a Pía las dificultades para anular su matrimonio, lo que aumenta la tensión en la casa.

El jueves 21 de agosto, Manuel y Alonso tienen la discusión más dura hasta la fecha por el control de la empresa. Enora trata de calmar a Manuel y acercarlo de nuevo a su padre. Martina, hundida, insiste en marcharse con Jacobo. Ángela y Curro celebran la tranquilidad tras la marcha de Lorenzo, pero Leocadia esconde que recibió una proposición de matrimonio de él. La duquesa de Carril revela a Vera que Federico no quiere verla, aunque Lope sospecha que miente. Mientras tanto, Petra protege a Pía cuando esta es sorprendida espiando, pero le exige toda la verdad.

El viernes 22 de agosto, Petra salva a Pía de ser descubierta, aunque no la exime de dar explicaciones. Alonso intenta hacer entrar en razón a Catalina, que sigue decidida a cambiarlo todo de golpe. Vera y Teresa buscan contactar con la duquesa a escondidas. Curro afronta la pesada carga de haber logrado justicia por su hermana, y Cristóbal comienza a organizar extraños encuentros con Ángela. El gran giro llega al final: Cristóbal y Leocadia esconden un romance secreto, revelando que el nuevo mayordomo y la señora de Figueroa son amantes.

