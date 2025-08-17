TVE desbloquea el regreso de Marc Giró y su 'Late Xou', que ya tiene mes de estreno

La semana pasada Marc Giró hacía saltar las alarmas al poner en duda su regreso a TVE. El presentador aseguraba que tenía voluntad de continuar, pero que no estaba cerrado aún su regreso a la cadena pública.

Ahora, con la nueva promo lanzada por TVE parece que esas negociaciones se han desbloqueado, pues pone mes de estreno al exitoso 'Late Xou' que conduce el catalán.

En la promo se puede ver a Giró en coma después de haber emitido su último programa en abril. Seis meses después, el presentador despierta y el doctor encargado de su supervisión avisa por teléfono: "Ha vuelto".

Sin embargo, el presentador matiza: "Hombre, pero voy a volver en septiembre. En septiembre", aclara antes de volverse a dormir. Seguidamente podemos ver el logo del 'Late Xou' en pantalla y el texto "vuelve en septiembre" justo debajo.

La confirmación de esta nueva temporada llega además después de que el presentador confirmara la oferta de otras cadenas y que había pedido "más dinero público" para continuar.