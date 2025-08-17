Vuelta a la rutina
Jesús Cintora regresa a 'Malas lenguas', que aclara cómo será su emisión a partir del lunes
El presentador se vuelve a poner al mando del programa que esta semana ha tenido un horario especial.
Aida Bao se despidió de 'Malas lenguas' antes del regreso Cintora: "Ha sido un placer"
Kevin Rodríguez
Jesús Cintora regresa el lunes a 'Malas lenguas' tras la sustitución de Aida Bao estas dos semanas de agosto. El presentador se volverá a poner al frente del programa que estrenó en abril en La 2 y que poco a poco, ha ido ganando terreno en la parrilla de TVE.
Además, el programa aclara cómo queda su horario después de su "semana especial", que ha duplicado su horario en La 1. Estos días, el formato arrancaba a las 15:55 en La 1 hasta las 17:20 para dar paso a las series 'Valle Salvaje' y 'La promesa'. La novedad, es que después, a las 19:15 emitía su segunda parte en simulcast en La 1 y La 2, en vez de hacerlo solamente en el segundo canal de TVE, como era costumbre.
Este movimiento dejaba sin hueco a 'La pirámide', que había rendido muy por debajo de lo esperado desde su estreno. Pues bien, la próxima semana parece que esta será la estrategia habitual de TVE, que en su guía detalla que el programa se verá en su primera parte en La 1 y su segundo bloque se podrá seguir a través de la primera y la segunda cadena pública.
