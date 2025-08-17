La Guardia Civil tiene que evacuar a una reportera de 'Fiesta' por el incendio de Lugo

Decenas de incendios siguen azotando el país. Al impactante que destrozó el paisaje cultural de Las Médulas y que provocó las lágrimas de Jesús Calleja, se suman decenas más, con un total de once localizados en Galicia.

Hasta allí se desplazaba ayer la reportera de 'Fiesta', Arabella Otero, que tuvo que ser evacuada por la Guardia Civil ante el avance sin control de las llamas.

"Lo que ha ocurrido es que los servicios de emergencias nos han pedido que saliéramos de aquí porque tenía encima cables de alta tensión que empezaban a quemarse y a soltar chispazos", narraba la reportera.

Este grave incendio ha obligado a tomar drásticas decisiones a los vecinos de la zona, con los que Arabella Otero ha podido hablar: "Han sacado a los niños, a las mujeres y a las personas mayores del pueblo y se han quedado solo allí los hombres y los jóvenes para enfrentar ellos mismos el fuego. Nos han contado ellos mismos cómo están esperando aterrados el momento en el que las llamas lleguen hasta las puertas de sus casas".