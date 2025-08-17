'Atrapa un millón' recupera el liderazgo y La 1 se hace con el control de la tarde

'Atrapa un millón' recupera el liderazgo perdido hace una semana. El concurso de Manel Fuentes se hace con el control de la noche del sábado a pesar de estar emitiendo reposiciones y no nuevas entregas. El programa lidera la noche del sábado con un 9,9% y un 10,6% en sus dos primeras entregas.

Por debajo, el cine de La 1 que pierde más de tres puntos en siete días y se conforma con un 8,5% y 613.000 seguidores con la película 'Sucedió en Manhattan'. En tercer lugar, la cinta de Telecinco 'Los descendientes', que reúne al 8,4% de la audiencia.

'Pasa sin llamar' sube 8 décimas para volver a la senda del 2%, concretamente un 2,6%, 'laSexta Xplica' vuelve a bajar y se conforma con un 5,3% y Cuatro no termina de acertar con 'El Blockbuster', que esta semana ofreció 'La emboscada' (5,3%).

Por la tarde, el cine de La 1 domina la franja con un 12,5%, 10,9% y 9%, superando con comodidad al Multicine de Antena 3 (10,5%, 7,5% y 7,3%). Por su parte, 'Fiesta' logra un 8% y 584.000 espectadores.