Audiencias 16/08/2025
'Atrapa un millón' recupera el liderazgo y La 1 se hace con el control de la tarde
'laSexta Xplica' vuelve a bajar y es quinta opción de la noche
'Atrapa un millón' recupera el liderazgo perdido hace una semana. El concurso de Manel Fuentes se hace con el control de la noche del sábado a pesar de estar emitiendo reposiciones y no nuevas entregas. El programa lidera la noche del sábado con un 9,9% y un 10,6% en sus dos primeras entregas.
Por debajo, el cine de La 1 que pierde más de tres puntos en siete días y se conforma con un 8,5% y 613.000 seguidores con la película 'Sucedió en Manhattan'. En tercer lugar, la cinta de Telecinco 'Los descendientes', que reúne al 8,4% de la audiencia.
'Pasa sin llamar' sube 8 décimas para volver a la senda del 2%, concretamente un 2,6%, 'laSexta Xplica' vuelve a bajar y se conforma con un 5,3% y Cuatro no termina de acertar con 'El Blockbuster', que esta semana ofreció 'La emboscada' (5,3%).
Por la tarde, el cine de La 1 domina la franja con un 12,5%, 10,9% y 9%, superando con comodidad al Multicine de Antena 3 (10,5%, 7,5% y 7,3%). Por su parte, 'Fiesta' logra un 8% y 584.000 espectadores.
