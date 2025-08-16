Audiencias 15/08/2025
TVE acierta con el maratón de 'Viaje al centro de la tele' y arrasa por la mañana con 'La Hora' y 'Mañaneros'
El maratón del programa de archivo lidera su franja por encima de El Peliculón de Antena 3
La 1 acertó este viernes festivo al ser la cadena más vista. La pública logró liderar gracias a su estrategia de programar un maratón de 'Viaje al centro de la tele', que promediaron un 13% en Prime time y un 12,2% en la madrugada, superando con creces a El Peliculón (10%) y 'De viernes' (6,3%).
Además, por la mañana arrasó con la dupla 'La Hora' - 'Mañaneros', que aprovecharon la ausencia de rivales para dominar con gran distancia la franja. El programa de Silvia Intxaurrondo consigue un desorbitado 21% y 388.000 espectadores, mientras que después 'Mañaneros 360' cosecha un buen 12%.
PRIME TIME
La 1
Viaje al centro de la tele: 11,2% y 849.000 / 14,1% y 982.000 / 13,7% y 693.000
Antena 3
El Peliculón: Juego de espías: 10% y 730.000
Cine: The lady in the van: 6,3% y 256.000
Telecinco
De viernes (r): 6,3% y 374.000
laSexta
laSexta Noticias: Especial: 5,8% y 405.000
laSexta Columna: 4,6% y 349.000
Equipo de Investigación: 4,1% y 304.000 / 3,9% y 242.000
Cuatro
Viajeros Cuatro: 4,2% y 308.000
El Blockbuster: Underwater: 4,4% y 325.000
Cine Cuatro: 4,8% y 203.000
La 2
Cifras y letras: 3,2% y 231.000 / 4,2% y 314.000
Plano general: 2,7% y 204.000
Historia de nuestro cine: 2,4% y 171.000
LATE NIGHT
La 1
Viaje al centro de la tele: 12,2% y 401.000
Fin de Semana 24h: 6,8% y 134.000
laSexta
Equipo de Investigación: 5,7% y 229.000 / 7,6% y 192.000
TARDE
Antena 3
Multicine: 12% y 913.000 / 9,2% y 672.000 / 8,2% y 548.000
La 1
Sesión de tarde: 12,1% y 922.000 / 9,1% y 655.000 / 8,2% y 546.000
Telecinco
Fiesta: 8,6% y 622.000
laSexta
Cine: Terminator: 4,4% y 335.000
Cine 2: G.i.joe: 3,7% y 264.000
Cuatro
Home cinema: 5,1% y 385.000 / 4,5% y 314.000
La 2
Saber y ganar: 1,8% y 139.000 / 4,8% y 356.000
Grandes Documentales: 3,6% y 262.000
MAÑANA
La 1
La Hora de La1: 21% y 388.000
Mañaneros 360: 12% y 491.000
Antena 3
Los más: 5% y 113.000
Lo mejor de cada casa: 4,4% 111.000
Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 6,4% y 231.000 / 11,3% y 468.000 / 17,3% y 847.000
La ruleta de la suerte: 21,3% y 1.392.000
Telecinco
Got Talent: 8,1% y 204.000
laSexta
Equipo de Investigación: 1,8% y 23.000 / 4,2% y 87.000 / 4,1% y 103.000 / 5,1% y 148.000 / 5,9% y 189.000 / 5,9% y 251.000
Cuatro
Toma salami: 1,4% y 9.000 / 2% y 16.000 / 2,4% y 27.000
Volando Voy: 4,7% y 86.000 / 6,4% y 165.000
Viajeros Cuatro: 5,1% y 156.000 / 6% y 247.000
La 2
El Cazador: 1,3% y 56.000
La pirámide: 1,6% y 105.000
INFORMATIVOS
Tarde
Antena 3 Noticias 1: 20,9% y 1.853.000
Telediario 1: 13,4% y 1.017.000
Informativos Telecinco 15H: 6,9% y 521.000
Noticias Cuatro 1: 7,9% y 494.000
laSexta Noticias 14H: 7,2% y 467.000
Noche
Antena 3 Noticias 2: 13,8% y 991.000
Telediario 2: 9,8% y 710.000
Informativos Telecinco 21H: 8,5% y 609.000
laSexta Noticias 20H: 6,6% y 440.000
Noticias Cuatro 2: 5,2% y 345.000
RÁNKING
Diario: La 1 (11,5%), Antena 3 (10,5%), Telecinco (7,2%), Cuatro (4,9%), laSexta (4,8%), La 2 (2,9%).
Mes: Antena 3 (12,4%), La 1 (10,2%), Telecinco (8,2%), laSexta (5,4%), Cuatro (5,3%), La 2 (3,3%).
