Maite Galdeano, arropada en plena tormenta familiar por… ¿un nuevo amor?

El clan Galdeano - Suescun sigue llenando minutos de televisión desde que, el año pasado, Sofía Suescun y Maite Galdeano tuviesen una discusión que puso punto y final a su relación.

Ahora la exconcursante de 'Supervivientes' está envuelta en una polémica por haberle sido supuestamente infiel a Kiko Jiménez con Juan Faro, influencer.

En medio de esto, Maite Galdeano ha compartido una foto en sus redes sociales donde se puede ver a la 'elegida de Dios' en la playa junto a un hombre, al que acompaña un mensaje de agradecimiento que despierta dudas sobre la relación que ambos mantienen.

"Lo que te quiero mi Carlos...Gracias por aparecer en mi vida y llenar mis días más oscuros de felicidad extrema. Llegaste para ser el hombre de mi vida", escribe la pamplonesa.

Juan Faro habla con 'Fiesta'

El influencer por su parte, decidía pronunciarse sobre esta polémica ayer en 'Fiesta', aunque se mantenía en la línea de "ni confirmar ni desmentir" el supuesto romance entre él y Sofía: "Yo no quiero afirmar ni negar nada, pero tampoco soy un mentiroso. Yo no soy nadie, ellos dos son los que viven de la televisión".

"Me duele que lo estén pasando mal, yo no soy una persona a la que le guste hacer daño a nadie y me duele ver todo esto. Las cosas pasan y qué más te puedo decir, que desde el martes yo no he tenido ningún contacto con ella (Sofía)", terminaba comentándole a la reportera del programa que se había desplazado hasta Pontevedra, donde está disfrutando de unos días de vacaciones.