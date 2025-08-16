Todas las parejas que han tenido hijos después de 'La Isla de las tentaciones'

'La isla de las tentaciones' es uno de los programas más exitosos de nuestra televisión. El reality de Sandra Barneda pone a prueba a las parejas que se atreven a vivir la aventura, rompiéndolas por completo, reforzándolas o creando nuevas parejas, como he visto en estas ocho temporadas.

Ayer, recogimos una noticia de una pareja del programa que anunciaba que serían padres y finalmente lo han desmentido después y por eso, a continuación, repasamos todas las parejas que decidieron dar este paso después de estar en el reality.

Lucía e Isaac

Probablemente una de las parejas más recordadas del programa. Lucía llegó como pareja de Manuel en la tercera edición del programa e Isaac fue uno de los tentadores. Entre ellos no ocurrió nada en República Dominicana, pero al salir de la isla se enamoraron, comenzaron una relación y tuvieron una hija, Mía.

Lucía e Isaac / TELECINCO

Hugo y Lara

También participaron en la tercera temporada de 'La isla', pero ellos dos sí entraron como pareja y salieron juntos. El paso de Hugo por el programa fue muy recordado por su emoción al estar durante un mes separado de Lara. La pareja tuvo a Nico tras el reality, en 2024, lo que fortaleció aún más su relación.

Hugo y Lara en 'La isla de las tentaciones' / TELECINCO

Darío y Sandra

La aventura de esta pareja en el reality no fue nada fácil. Tuvieron que darse varias oportunidades para conseguir arreglar su historia. Superadas sus desavenencias, perdonadas las infidelidades y dejando de lado todos los rencores y problemas del pasado, los exparticipantes de la cuarta temporada de 'La Isla de las tentaciones' fueron padres del pequeño Noah, nacido en septiembre de 2023.

Darío y Sandra en 'La Isla de las Tentaciones' / TELECINCO

Patri y Lester

Los concursantes se enamoraron en la segunda edición del reality cuando ella entró como tentadora y él con su pareja en aquel entonces, Marta Peñate. Patri y Lester abandonaron 'La isla' juntos y continuaron su relación fuera. Ella sufrió un aborto poco después y finalmente, años más tarde, nació su primer hijo en común, Río. Aunque en la actualidad, los exparticipantes del programa no están juntos, antes de la ruptura consumaron a su segundo hijo, que en unos meses llegará al mundo y podremos conocer su nombre.

Patri y Lester en 'La isla de las tentaciones' / TELECINCO

Ana Solma y Borja

Participaron en la séptima edición del programa y tras la aventura, decidieron abandonar la isla juntos. En el reencuentro de la temporada, la pareja anunció el embarazo de Ana y antes de celebrarse el debate final, nació su hijo Luca.