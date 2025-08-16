Baby boom

Todas las parejas que han tenido hijos después de 'La Isla de las tentaciones'

Repasamos las parejas que se han animado a ser padres tras su paso por el programa.

Una pareja de 'La Isla de las tentaciones' anuncia que van a ser padres y al día siguiente lo desmienten

Sandra Barneda en 'La isla de las tentaciones'

Sandra Barneda en 'La isla de las tentaciones' / TELECINCO

Kevin Rodríguez

Kevin Rodríguez

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

'La isla de las tentaciones' es uno de los programas más exitosos de nuestra televisión. El reality de Sandra Barneda pone a prueba a las parejas que se atreven a vivir la aventura, rompiéndolas por completo, reforzándolas o creando nuevas parejas, como he visto en estas ocho temporadas.

Ayer, recogimos una noticia de una pareja del programa que anunciaba que serían padres y finalmente lo han desmentido después y por eso, a continuación, repasamos todas las parejas que decidieron dar este paso después de estar en el reality.

Lucía e Isaac

Probablemente una de las parejas más recordadas del programa. Lucía llegó como pareja de Manuel en la tercera edición del programa e Isaac fue uno de los tentadores. Entre ellos no ocurrió nada en República Dominicana, pero al salir de la isla se enamoraron, comenzaron una relación y tuvieron una hija, Mía.

Lucía e Isaac

Lucía e Isaac / TELECINCO

Hugo y Lara

También participaron en la tercera temporada de 'La isla', pero ellos dos sí entraron como pareja y salieron juntos. El paso de Hugo por el programa fue muy recordado por su emoción al estar durante un mes separado de Lara. La pareja tuvo a Nico tras el reality, en 2024, lo que fortaleció aún más su relación.

Hugo y Lara en 'La isla de las tentaciones'

Hugo y Lara en 'La isla de las tentaciones' / TELECINCO

Darío y Sandra

La aventura de esta pareja en el reality no fue nada fácil. Tuvieron que darse varias oportunidades para conseguir arreglar su historia. Superadas sus desavenencias, perdonadas las infidelidades y dejando de lado todos los rencores y problemas del pasado, los exparticipantes de la cuarta temporada de 'La Isla de las tentaciones' fueron padres del pequeño Noah, nacido en septiembre de 2023.

Darío y Sandra en 'La Isla de las Tentaciones'

Darío y Sandra en 'La Isla de las Tentaciones' / TELECINCO

Patri y Lester

Los concursantes se enamoraron en la segunda edición del reality cuando ella entró como tentadora y él con su pareja en aquel entonces, Marta Peñate. Patri y Lester abandonaron 'La isla' juntos y continuaron su relación fuera. Ella sufrió un aborto poco después y finalmente, años más tarde, nació su primer hijo en común, Río. Aunque en la actualidad, los exparticipantes del programa no están juntos, antes de la ruptura consumaron a su segundo hijo, que en unos meses llegará al mundo y podremos conocer su nombre.

Patri y Lester en 'La isla de las tentaciones'

Patri y Lester en 'La isla de las tentaciones' / TELECINCO

Ana Solma y Borja

Participaron en la séptima edición del programa y tras la aventura, decidieron abandonar la isla juntos. En el reencuentro de la temporada, la pareja anunció el embarazo de Ana y antes de celebrarse el debate final, nació su hijo Luca.

Ana y Borja en 'La isla de las tentaciones'

Ana y Borja en 'La isla de las tentaciones' / TELECINCO

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Cáceres recomienda a los mayores de 60 años no acceder a las piscinas municipales
  2. Los audios que Koldo se autoenviaba para interceder en Carreteras: 'Tengo que conseguir una reunión para los amigos
  3. El Meteocat pone fecha al fin de la ola de calor que abrasa Catalunya
  4. ¿Qué centros comerciales abren hoy 15 de agosto en Barcelona y resto de Catalunya?
  5. Da buen olor y limpia al 100%: magia para tu lavadora
  6. El metro de Barcelona retirará más de 700 máquinas de venta de tarjetas para evitar ciberdelitos
  7. Por qué el juez Hurtado denegó el informe que pidió el fiscal general sobre el borrado periódico de su teléfono móvil
  8. Gonzalo Bernardos, profesor de Economía, sobre la subida de las pensiones: 'Supera con holgura el salario más frecuente

Todas las parejas que han tenido hijos después de 'La Isla de las tentaciones'

Todas las parejas que han tenido hijos después de 'La Isla de las tentaciones'

El rey de los mercadillos vintage de Barcelona liquida stock este domingo: 5 euros por 20 prendas de ropa

El rey de los mercadillos vintage de Barcelona liquida stock este domingo: 5 euros por 20 prendas de ropa

Detenido un conductor por provocar un accidente en Tarragona y huir sin atender a las víctimas

Detenido un conductor por provocar un accidente en Tarragona y huir sin atender a las víctimas

Primeros retrasos y cancelaciones en El Prat por la huelga de 'handling'

Primeros retrasos y cancelaciones en El Prat por la huelga de 'handling'

Feijóo pide no dejar fuera a Ucrania en el camino a la paz y critica a Sánchez por ser "excluido" de reuniones previas

Feijóo pide no dejar fuera a Ucrania en el camino a la paz y critica a Sánchez por ser "excluido" de reuniones previas

Los 7 alimentos que ayudan a mejorar la memoria: frutos secos, pescado azul...

Los 7 alimentos que ayudan a mejorar la memoria: frutos secos, pescado azul...

Marlaska cree que ya "hay medios suficientes para luchar contra el fuego" y carga contra Feijóo

Marlaska cree que ya "hay medios suficientes para luchar contra el fuego" y carga contra Feijóo

Diego A. Manrique: "El rockismo fue una enfermedad fatal porque nos hacía creer superiores"

Diego A. Manrique: "El rockismo fue una enfermedad fatal porque nos hacía creer superiores"