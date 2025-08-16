Baby boom
Todas las parejas que han tenido hijos después de 'La Isla de las tentaciones'
Repasamos las parejas que se han animado a ser padres tras su paso por el programa.
Una pareja de 'La Isla de las tentaciones' anuncia que van a ser padres y al día siguiente lo desmienten
Kevin RodríguezKevin Rodríguez
'La isla de las tentaciones' es uno de los programas más exitosos de nuestra televisión. El reality de Sandra Barneda pone a prueba a las parejas que se atreven a vivir la aventura, rompiéndolas por completo, reforzándolas o creando nuevas parejas, como he visto en estas ocho temporadas.
Ayer, recogimos una noticia de una pareja del programa que anunciaba que serían padres y finalmente lo han desmentido después y por eso, a continuación, repasamos todas las parejas que decidieron dar este paso después de estar en el reality.
Lucía e Isaac
Probablemente una de las parejas más recordadas del programa. Lucía llegó como pareja de Manuel en la tercera edición del programa e Isaac fue uno de los tentadores. Entre ellos no ocurrió nada en República Dominicana, pero al salir de la isla se enamoraron, comenzaron una relación y tuvieron una hija, Mía.
Hugo y Lara
También participaron en la tercera temporada de 'La isla', pero ellos dos sí entraron como pareja y salieron juntos. El paso de Hugo por el programa fue muy recordado por su emoción al estar durante un mes separado de Lara. La pareja tuvo a Nico tras el reality, en 2024, lo que fortaleció aún más su relación.
Darío y Sandra
La aventura de esta pareja en el reality no fue nada fácil. Tuvieron que darse varias oportunidades para conseguir arreglar su historia. Superadas sus desavenencias, perdonadas las infidelidades y dejando de lado todos los rencores y problemas del pasado, los exparticipantes de la cuarta temporada de 'La Isla de las tentaciones' fueron padres del pequeño Noah, nacido en septiembre de 2023.
Patri y Lester
Los concursantes se enamoraron en la segunda edición del reality cuando ella entró como tentadora y él con su pareja en aquel entonces, Marta Peñate. Patri y Lester abandonaron 'La isla' juntos y continuaron su relación fuera. Ella sufrió un aborto poco después y finalmente, años más tarde, nació su primer hijo en común, Río. Aunque en la actualidad, los exparticipantes del programa no están juntos, antes de la ruptura consumaron a su segundo hijo, que en unos meses llegará al mundo y podremos conocer su nombre.
Ana Solma y Borja
Participaron en la séptima edición del programa y tras la aventura, decidieron abandonar la isla juntos. En el reencuentro de la temporada, la pareja anunció el embarazo de Ana y antes de celebrarse el debate final, nació su hijo Luca.
- Cáceres recomienda a los mayores de 60 años no acceder a las piscinas municipales
- Los audios que Koldo se autoenviaba para interceder en Carreteras: 'Tengo que conseguir una reunión para los amigos
- El Meteocat pone fecha al fin de la ola de calor que abrasa Catalunya
- ¿Qué centros comerciales abren hoy 15 de agosto en Barcelona y resto de Catalunya?
- Da buen olor y limpia al 100%: magia para tu lavadora
- El metro de Barcelona retirará más de 700 máquinas de venta de tarjetas para evitar ciberdelitos
- Por qué el juez Hurtado denegó el informe que pidió el fiscal general sobre el borrado periódico de su teléfono móvil
- Gonzalo Bernardos, profesor de Economía, sobre la subida de las pensiones: 'Supera con holgura el salario más frecuente