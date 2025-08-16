La madre de Mónica Pont lanza un desesperado mensaje a su hija, que le responde desde 'Fiesta': "No es la viejecita que creéis"

Ayer 'Fiesta' tuvo en plató a Mónica Pont, que estos meses ha estado en el foco mediático por la mala relación que mantiene con su hermana y su madre. Durante el programa, esta última ha decidido enviarle un mensaje deseperado en forma de vídeo.

María Teresa Pont aparece en el clip para pedirle a su hija que vuelvan a tener relación porque "si no deja atrás los rencores acabará arrepintiéndose toda la vida".

La progenitora continúa en el vídeo, donde se le ve triste, pidiendo a su hija que reaccione: "Tienes que dar ese paso porque la vida pasa muy deprisa y yo me puedo morir cualquier día, tú te quedarás sola en el resentimiento toda tu vida".

Unas palabras que han sido contestadas por Mónica desde el plató de 'Fiesta': "Mi madre no es la viejecita desvalida que aparece en ese vídeo, no sabéis qué clase de persona es. Mi madre nunca ha sido una madre normal", alega la colaboradora, que no se cree el testimonio de su madre y descarta recuperar la relación con ella.