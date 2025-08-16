El cine de La 1 vuelve a liderar, 'La encrucijada' sigue bajando y 'Mañaneros 360' continúa en su mejor momento

El cine de La 1 vuelve a dominar la noche del jueves. La película 'El hotel de los líos. García y García 2' se alza como la primera oferta del prime time con un 9,8% y 660.000 seguidores.

La segunda opción también repite dueño, en este caso, 'La encrucijada' de Antena 3, que ya la semana pasada cayó por debajo del 10% y esta semana desciende aún más con un 9,1% de promedio en sus dos capítulos.

Por la mañana, 'Mañaneros 360' sigue en su mejor momento y marca su segundo mejor dato del año con un espectacular 15,4% y 460.000 espectadores.

PRIME TIME

La 1

Viaje al centro de la tele: 10,7% y 835.000 / 12,2% y 968.000

Somos Cine: El hotel de los líos. García y García 2: 9,8% y 660.000

Antena 3

El Hormiguero: 9,9% y 778.000

La encrucijada: 8,4% y 581.000 / 9,7% y 493.000

Telecinco

First Dates: 9,5% y 739.000

El rival más débil: 7,7% y 456.000

laSexta

laSexta Noticias: Especial: 4,5% y 317.0

El Intermedio: 4,9% y 385.000

El Taquillazo: Juego de asesinos: 6,3% y 376.000

Cuatro

Viajeros Cuatro: 3,2% y 240.000 / 5,2% y 411.000

Mis Raíces: 4,1% y 267.000

La 2

Baloncesto amistoso: España - Francia: 4% y 306.000

El cine de La 2: 2,4% y 142.000

LATE NIGHT

La 1

Cine: García y García: 8,4% y 326.000

Antena 3

La encrucijada: 5,5% y 182.000 / 3% y 63.000

Telecinco

El rival más débil: 8,1% y 281.000

laSexta

Cine: Nacer para morir: 6,6% y 184.000

Cuatro

Madres desde el corazón: 3,4% y 140.000

Mis raíces: 3% y 73.000

TARDE

Antena 3

Sueños de Libertad: 13,8% y 1.117.000

Yas Verano: 10% y 685.000

Pasapalabra: 21,8% y 1.427.000

La 1

Malas lenguas: 8,7% y 687.000

Valle Salvaje: 10,5% y 759.000

La Promesa: 11,1% y 754.000

Malas lenguas: 6,4% y 404.000

Aquí la tierra: 7,7% y 514.000

Telecinco

Tardear: 8,7% y 665.000

El diario de verano: 8,7% y 562.000

Agárrate al sillón: 8,4% y 555.000

laSexta

Zapeando: 4,9% y 394.000

Más Vale Tarde: 5,7% y 389.000

Cuatro

Todo es mentira: 5,6% y 432.000

Lo sabe, no lo sabe: 4,7% y 307.000

La 2

Saber y ganar: 1,9% y 151.000 / 5,1% y 418.000

Grandes Documentales: 4% y 292.000

Malas lenguas: 3,2% y 203.000 / 5,2% y 343.000

MAÑANA

Antena 3

Espejo Público: 12,1% y 295.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 15,9% y 753.000

La ruleta de la suerte: 23,3% y 1.549.000

La 1

La Hora de La 1: 19,8% y 343.000

Mañaneros 360: 15,4% y 460.000 / 9,1% y 649.000

Telecinco

La mirada crítica: 11,2% y 208.000

Vamos a ver: 10,8% y 296.000 / 9,2% y 553.000

laSexta

Aruser@s Fresh: 8,8% y 172.000

Al Rojo Vivo: 7,4% y 250.000

Cuatro

Alerta Cobra: 0,6% y 7.000 / 3% y 53.000

En boca de todos: 5,3% y 163.000

La 2

El Cazador: 1,7% y 49.000 / 1,9% y 76.000

La pirámide: 1,3% y 83.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 21,9% y 1.790.000

Telediario 1: 11,9% y 969.000

Informativos Telecinco 15H: 8,7% y 708.000

laSexta Noticias 14H: 8% y 568.000

Noticias Cuatro 1: 5,2% y 341.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 19,1% y 1.380.000

Telediario 2: 10,4% y 755.000

Informativos Telecinco 21H: 8,1% y 595.000

laSexta Noticias 20H: 6,9% y 437.000

Noticias Cuatro 2: 5% y 316.000

RÁNKING

Diario: Antena 3 (13,1%), La 1 (10,7%), Telecinco (8,5%), laSexta (5,7%), Cuatro (4,6%), La 2 (3,1%).

Mes: Antena 3 (12,5%), La 1 (10,1%), Telecinco (8,3%), laSexta (5,4%), Cuatro (5,4%), La 2 (3,3%).