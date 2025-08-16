Audiencias 14/08/2025
El cine de La 1 vuelve a liderar, 'La encrucijada' sigue bajando y 'Mañaneros 360' continúa en su mejor momento
La serie de Antena 3 acumula dos semanas consecutivas por debajo del doble dígito.
El cine de La 1 vuelve a dominar la noche del jueves. La película 'El hotel de los líos. García y García 2' se alza como la primera oferta del prime time con un 9,8% y 660.000 seguidores.
La segunda opción también repite dueño, en este caso, 'La encrucijada' de Antena 3, que ya la semana pasada cayó por debajo del 10% y esta semana desciende aún más con un 9,1% de promedio en sus dos capítulos.
Por la mañana, 'Mañaneros 360' sigue en su mejor momento y marca su segundo mejor dato del año con un espectacular 15,4% y 460.000 espectadores.
PRIME TIME
La 1
Viaje al centro de la tele: 10,7% y 835.000 / 12,2% y 968.000
Somos Cine: El hotel de los líos. García y García 2: 9,8% y 660.000
Antena 3
El Hormiguero: 9,9% y 778.000
La encrucijada: 8,4% y 581.000 / 9,7% y 493.000
Telecinco
First Dates: 9,5% y 739.000
El rival más débil: 7,7% y 456.000
laSexta
laSexta Noticias: Especial: 4,5% y 317.0
El Intermedio: 4,9% y 385.000
El Taquillazo: Juego de asesinos: 6,3% y 376.000
Cuatro
Viajeros Cuatro: 3,2% y 240.000 / 5,2% y 411.000
Mis Raíces: 4,1% y 267.000
La 2
Baloncesto amistoso: España - Francia: 4% y 306.000
El cine de La 2: 2,4% y 142.000
LATE NIGHT
La 1
Cine: García y García: 8,4% y 326.000
Antena 3
La encrucijada: 5,5% y 182.000 / 3% y 63.000
Telecinco
El rival más débil: 8,1% y 281.000
laSexta
Cine: Nacer para morir: 6,6% y 184.000
Cuatro
Madres desde el corazón: 3,4% y 140.000
Mis raíces: 3% y 73.000
TARDE
Antena 3
Sueños de Libertad: 13,8% y 1.117.000
Yas Verano: 10% y 685.000
Pasapalabra: 21,8% y 1.427.000
La 1
Malas lenguas: 8,7% y 687.000
Valle Salvaje: 10,5% y 759.000
La Promesa: 11,1% y 754.000
Malas lenguas: 6,4% y 404.000
Aquí la tierra: 7,7% y 514.000
Telecinco
Tardear: 8,7% y 665.000
El diario de verano: 8,7% y 562.000
Agárrate al sillón: 8,4% y 555.000
laSexta
Zapeando: 4,9% y 394.000
Más Vale Tarde: 5,7% y 389.000
Cuatro
Todo es mentira: 5,6% y 432.000
Lo sabe, no lo sabe: 4,7% y 307.000
La 2
Saber y ganar: 1,9% y 151.000 / 5,1% y 418.000
Grandes Documentales: 4% y 292.000
Malas lenguas: 3,2% y 203.000 / 5,2% y 343.000
MAÑANA
Antena 3
Espejo Público: 12,1% y 295.000
Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 15,9% y 753.000
La ruleta de la suerte: 23,3% y 1.549.000
La 1
La Hora de La 1: 19,8% y 343.000
Mañaneros 360: 15,4% y 460.000 / 9,1% y 649.000
Telecinco
La mirada crítica: 11,2% y 208.000
Vamos a ver: 10,8% y 296.000 / 9,2% y 553.000
laSexta
Aruser@s Fresh: 8,8% y 172.000
Al Rojo Vivo: 7,4% y 250.000
Cuatro
Alerta Cobra: 0,6% y 7.000 / 3% y 53.000
En boca de todos: 5,3% y 163.000
La 2
El Cazador: 1,7% y 49.000 / 1,9% y 76.000
La pirámide: 1,3% y 83.000
INFORMATIVOS
Tarde
Antena 3 Noticias 1: 21,9% y 1.790.000
Telediario 1: 11,9% y 969.000
Informativos Telecinco 15H: 8,7% y 708.000
laSexta Noticias 14H: 8% y 568.000
Noticias Cuatro 1: 5,2% y 341.000
Noche
Antena 3 Noticias 2: 19,1% y 1.380.000
Telediario 2: 10,4% y 755.000
Informativos Telecinco 21H: 8,1% y 595.000
laSexta Noticias 20H: 6,9% y 437.000
Noticias Cuatro 2: 5% y 316.000
RÁNKING
Diario: Antena 3 (13,1%), La 1 (10,7%), Telecinco (8,5%), laSexta (5,7%), Cuatro (4,6%), La 2 (3,1%).
Mes: Antena 3 (12,5%), La 1 (10,1%), Telecinco (8,3%), laSexta (5,4%), Cuatro (5,4%), La 2 (3,3%).
