Shakira vuelve con Antonio de la Rua: su sorprendente relación actual 15 años después de su ruptura

Shakira volvió a ocupar el trono del entretenimiento global con el concierto más importante de su gira: el segundo sold out en el Sofi Stadium de Los Ángeles. Con esta hazaña, se convirtió en la única artista latina capaz de llenar dos veces ese recinto, un privilegio que en Estados Unidos solo han logrado figuras como Beyoncé y Taylor Swift. Entre el público, discretamente, estaba Antonio de la Rúa.

Lo que durante años fue un secreto a voces en la industria hoy se confirma: Shakira y Antonio retomaron su colaboración profesional, manejándola con absoluto sigilo. Fue la propia artista quien, hace dos o tres años, decidió llamarlo, convencida de que era la persona idónea para acompañarla en esta nueva etapa.

En su primera etapa juntos, Antonio fue determinante para impulsar la carrera internacional de la cantante, dejando huella en discos icónicos como Laundry Service y Fijación Oral. Incluso, Shakira le dedicó “Día de Enero” con la frase: “Te conocí un día de enero…”, recordó Los Angeles Times.

Hoy, esa alianza demuestra nuevamente su eficacia. Los resultados hablan por sí solos: la barranquillera ha superado todas las expectativas, tanto en cifras como en impacto mediático, fuerza escénica y en la capacidad de convertir su gira en un fenómeno cultural. Sus números la colocan a la altura de Coldplay, Beyoncé y Taylor Swift.

Quienes conocen a ambos aseguran que su entendimiento es inmediato: cada uno sabe perfectamente cuál es su papel, y esa claridad se traduce en un engranaje que potencia sus fortalezas individuales.

Más allá de cualquier historia personal, lo que han construido es una sólida amistad y, sobre todo, una sociedad creativa y estratégica que vuelve a brillar como una fórmula ganadora.

Mike Rapino, CEO de Live Nation y una de las figuras más influyentes del entretenimiento en vivo, también estuvo presente. Y, como suele ocurrir en este medio, los gestos dicen más que las palabras: en su publicación posterior al show, Rapino compartió tres fotos de Shakira… y una imagen junto a Antonio de la Rúa. Un guiño que deja entrever que, tras tantos años, esta alianza estratégica vuelve con fuerza.

Con esa fotografía, queda claro que están reescribiendo las reglas del juego en el entretenimiento y que, como las grandes amistades, esto apenas comienza.