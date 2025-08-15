Una pareja de 'La Isla de las tentaciones' anuncia que van a ser padres y al día siguiente lo desmienten

Ayer una nueva pareja parecía dispuesta a sumarse a la lista de "padres" de 'La Isla de las Tentaciones'. Ruth y Niko, que participaron en la séptima edición del programa de Sandra Barneda, mostraban fotos en redes anunciando que serían padres de un bebé, algo que finalmente han desmentido hoy.

Como decimos, la pareja subió a sus perfiles de redes imágenes anunciando que esperaban un bebé, mostrando un test de embarazo positivo. De esta manera, Niko y Ruth se unían a Ana Solma y Borja, que lo anunciaron en marzo de 2024.

Sin embargo, un día después Ruth ha tenido que desmentirlo con un storie en su Instagram: "Familia, nos vemos en la obligación de subir este comunicado tras el revuelo que se creó ayer en las redes sociales tras la historia del predictor", comienza diciendo el escrito.

Seguidamente, se explica que Ruth decidió hacerse la prueba porque presentaba los síntomas y "dio positivo". "En ese momento de felicidad y nervios decidimos compartirlo con ustedes, pero al realizar una segunda prueba para estar 100% seguros, nos dimos cuenta de que se había tratado de un falso positivo".

Por última, la pareja aprovecha el post para "transmitir un abrazo sincero a todas las personas que están pasando por momentos difíciles relacionados con esta situación", así como para agradecer a sus seguidores todo el cariño mostrado a raíz de la noticia.