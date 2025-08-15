'El rival más débil' volvió con un dardo directo de Luján Argüelles hacia Sonsoles Ónega por su episodio más polémico

'El rival más débil' regresó anoche a Telecinco, once meses después del estreno de su actual temporada. En septiembre del año pasado, la cadena emitió tres entregas del concurso y debido a sus débiles cifras de audiencia, decidió levantar las otras tres y reservarlas para este verano.

Así, anoche Luján Argüelles volvió a asumir su rol de presentadora ''malvada'' y recibió a ocho periodistas como concursantes a los que les repartió sonados zascas, incluso le dedicó uno a Sonsoles Ónega.

Mayka Navarro, Jesús Álvarez, César Muñoz, Flora González, Juan Ramón Lucas, Nacho Medina, Irene Junquera y Samanta Villar fueron los concursantes de la noche. "Ocho periodistas que creen que la fuente más fiable es la Cibeles. Todos ellos van a concursar de forma increíble. Ojo spoiler, lo que acabo de decir es un bulo", comenzaba presentándolos Argüelles.

Pero la pulla más impactante la dedicaría después a un rostro de la competencia: "¿Quién se dedica al periodismo para que le den el Premio Planeta?", preguntó la presentadora, desatando las carcajadas de los concursantes.

Una pregunta que recuerda la polémica que rodeó al premio en la edición de 2023, cuando Sonsoles Ónega, presentadora de Antena 3 recibió el galardón del Grupo Planeta, primer accionista de Atresmedia.