Javier Ruiz se ausenta de 'Mañaneros 360' en su mejor momento y TVE recurre a un rostro familiar como sustituto

Los espectadores de 'Mañaneros 360' han echado en falta a Javier Ruiz, que se ha ausentado esta mañana del programa, por primera vez desde su incorporación, coincidiendo con el mejor momento en audiencias del programa, que está liderando este verano cada mañana su franja.

El presentador, que llegó en abril en plena reformulación del programa, no había descansado desde entonces y hoy no ha estado al frente del formato de actualidad, que ha encontrado un rostro familiar para los espectadores como sustituto.

Al frente del matinal se pusieron Míriam Moreno y ha optado por el regreso de Alberto Herrera, que había presentado por última vez el programa antes de la llegada de Ruiz.

Habrá que ver si la ausencia de Javier Ruiz se debe sólo al puente de este fin de semana o si ha comenzado sus vacaciones y regresará en las próximas semanas, como ha sucedido anteriormente con Silvia Intxaurrondo y Jesús Cintora, que regresará el próximo lunes a 'Malas lenguas'.