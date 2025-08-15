Jesús Calleja, muy afectado por el incendio que ha destruido Las Médulas: "Todo eso que visteis en la tele se ha quemado"

Los incendios que azotan España estos días y cuya última hora puedes seguir aquí, han provocado la desolación de muchos vecinos entre los que se incluye algún rostro de televisión.

La destrucción del paisaje cultural de Las Médulas ha sido muy impactante y así lo ha demostrado Jesús Calleja, que ha compartido un vídeo en su cuenta de X.

"Es un día muy triste. Se me ponen los pelos de punta. Se me han quitado las ganas de todo, pero de todo. No tengo ganas ni de salir de la habitación", comienza relatando el aventurero, que es natural de León.

"Conozco cada senda, cada rincón. Recuerdo este lugar. No sabéis el tiempo que he estado allí e incluso he rodado algún programa allí que habréis podido ver como el de Las Médulas, el de los canales romanos. Y todo eso que visteis en la tele se ha quemado. Era un lugar espectacular con bosques de robles, de una belleza y no queda nada", cuenta visiblemente afectado.

Por último, el presentador de 'Volando Voy' estalla contra los pirómanos y pide endurecer las leyes contra ellos: "Jamás entenderé este acto. ¿Cómo se nos ha ido la pinza a los humanos? ¿Cuál es la razón que te arrastrara a hacer eso? La ley ha de cambiar y tratar a estos sujetos como terroristas medioambientales y ser implacable!".