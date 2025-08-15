Aida Bao se despidió de 'Malas lenguas' antes del regreso Cintora: "Ha sido un placer"

El pasado 4 de agosto Aida Bao se puso al frente de 'Malas lenguas' para sustituir a Jesús Cintora durante sus vacaciones. Ayer, diez días después, la comunicadora concluía su sustitución tras dos semanas de escalada en audiencias.

Por lo tanto, Bao ha cumplido con creces su misión, haciendo crecer al programa en un mes complicado para las audiencias, más aún para los programas de actualidad, debido a la inactividad política.

La presentadora se ha hecho un hueco cada tarde en la sobremesa de La 1 y también en la tarde, cuando TVE decidió prescindir de 'La pirámide' para emitir el programa de actualidad en simulcast con La 2 después de 'La Promesa'.

Ayer, la sustitución de Aida Bao llegaba a su fin y ella quiso aprovechar los últimos minutos del programa para despedirse de la audiencia, pues el lunes estará de regreso el presentador habitual: "El lunes volvemos, ya con Jesús Cintora, a contar la actualidad con análisis y también con humor. Ha sido un placer y un privilegio acompañarles estas dos semanas. Adiós", decía.