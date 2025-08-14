Richard Pena, narrador de ‘First Dates’, revela un dato preocupante sobre la visibilidad LGTBI en el trabajo

La voz de ''First Dates' es una de las más reconocibles de la televisión en la actualidad. El actor y comunicador Richard Pena, que también forma parte del equipo de Emma Garcïa en 'Fiesta', narra con humor y simpatía las jugadas más divertidas y sorprendentes en el popular dating show, que tras más de una década en Cuatro ha comenzado a emitirse este verano en Telecinco con buenos resultados de audiencia. En la edición de esta semana, antes de que comenzaran a desfilar los solteros por el restaurante de 'First Dates', aprovechó su introducción para compartir un dato que, según él mismo reconoció, invita a la reflexión.

En su saludo habitual, el narrador planteó que en España un 70% de las personas LGTBI no han hecho visible su orientación o identidad en su lugar de trabajo. Añadió que únicamente un 10% lo ha comentado con un superior y que un 26% lo ha compartido con compañeros.

Este silencio, explicó, puede deberse a diversos motivos: desde la elección personal hasta el temor a sufrir discriminación, la falta de políticas inclusivas por parte de las empresas o la sensación de que mostrar abiertamente la propia identidad puede suponer un obstáculo profesional.

Pena advirtió que la ausencia de visibilidad también implica consecuencias negativas, como la limitación de derechos o las dificultades para establecer relaciones naturales en el entorno laboral. Cerró su intervención anunciando que esa noche el programa recibiría a comensales dispuestos a contarlo todo delante de las cámaras.