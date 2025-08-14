Audiencias 13/08/2025

'Malas lenguas' aprovecha su semana especial y marca su segundo mejor dato en La 1

El programa que durante el período estival presenta Aida Bao continúa su escalada en audiencias.

'Malas lenguas'

'Malas lenguas' / LA 1

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
'Malas lenguas' continúa su escalada en audiencias. El programa, que durante este mes de agosto está presentando Aida Bao, aprovecha su semana especial para subir hasta el 10,2% y lograr su segundo mejor dato en La 1, siendo segunda opción de su franja.

Por la noche, Antena 3 gana la lucha con 'El Peliculón' gracias al film 'El Test' que se alza como la única oferta capaz de superar el doble dígito en esa franja y obtiene un buen 11,3% de share.

En segunda opción queda Telecinco, que también apostó por cine con 'Desaparecida sin rastro' y logró atraer al 8,7% del público.

En cuanto al resto de ofertas, '¿Algo que declarar?' atrae al 7,5% de la audiencia, 'Viajeros Cuatro' se conforma con un 5% e 'Imperio' baja tras su estreno, marcando un pobre 3,2%

PRIME TIME

Antena 3

El Hormiguero: 9,6% y 830.000

El Peliculón: El Test: 11,3% y 637.000

Telecinco

First Dates: 9,8% y 844.000

Cine 5 estrellas: Desaparecida sin rastro: 8,7% y 481.000

La 1

Viaje al centro de la tele: 8,7% y 764.000 / 9,5% y 789.000

¿Algo que declarar?: 7,5% y 388.000

Cuatro

Viajeros Cuatro: 4,1% y 330.000 / 5,5% y 479.000 / 5% y 330.000

laSexta

laSexta Noticias: Especial: 4,6% y 353.000

El Intermedio: 3,8% y 330.000

Imperio: 3,2% y 181.000

La 2

Cifras y letras: 4,1% y 317.000 / 6,7% y 551.000

Documaster: 3,1% y 222.000

LATE NIGHT

Antena 3

Cine: Como la vida misma: 5,7% y 128.000

Telecinco

El rey del mando: 5% y 136.000

La 1

¿Algo que declarar?: 8,7% y 177.000

Cuatro

Viajeros Cuatro: 5,1% y 179.000

laSexta

Imperio: 3,1% y 65.000

TARDE

Antena 3

Sueños de libertad: 13,4% y 1.136.000

Yas verano: 9,7% y 688.000

Pasapalabra: 21,2% y 1.495.000

La 1

Malas lenguas: 10,2% y 851.000

Valle Salvaje: 10,2% y 763.000

La Promesa: 13,3% y 918.000

Malas lenguas: 6,6% y 440.000

Aquí la tierra: 7,7% y 548.000

Telecinco

Tardear: 9,2% y 734.000

El diario de verano: 9,6% y 641.000

Agárrate al sillón: 7,5% y 530.000

laSexta

Zapeando: 5,1% y 427.000

Más Vale Tarde: 5,9% y 413.000

Cuatro

Todo es mentira: 5,3% y 430.000

Lo sabe, no lo sabe: 5,3% y 353.000

La 2

Saber y ganar: 2,2% y 189.000 / 5,2% y 451.000

Grandes Documentales: 3,5% y 267.000

Malas lenguas: 3,6% y 241.000 / 4,2% y 299.000

MAÑANA

Antena 3

Espejo Público: 12,5% y 320.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 16,2% y 795.000

La ruleta de la suerte: 23,3% y 1.626.000

La 1

La Hora de La 1: 18,6% y 322.000

Mañaneros 360: 12,4% y 393.000 / 9,3% y 693.000

Telecinco

La mirada crítica: 11,1% y 207.000

Vamos a ver: 11,5% y 334.000 / 9,7% y 616.000

laSexta

Aruser@s Fresh: 9,2% y 185.000

Al Rojo Vivo: 6,7% y 245.000

Cuatro

Alerta Cobra: 0,6% y 7.000 / 1,8% y 28.000 / 3,1% y 64.000

En boca de todos: 5,7% y 184.000

La 2

El cazador: 1,9% y 58.000 / 1,7% y 76.000

La pirámide: 1,2% y 86.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 22,5% y 1.953.000

Telediario 1: 12,9% y 1.123.000

Informativos Telecinco 15H: 9,7% y 838.000

laSexta Noticias 14H: 6,1% y 459.000

Noticias Cuatro 1: 6,7% y 462.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 18,1% y 1.407.000

Telediario 2: 9,6% y 750.000

Informativos Telecinco 21H: 7,9% y 623.000

laSexta Noticias 20H: 7% y 477.000

Noticias Cuatro 2: 5,5% y 369.000

RÁNKING

Diario: Antena 3 (13,2%), La 1 (10,2%), Telecinco (8,9%), laSexta (5%), Cuatro (4,9%), La 2 (3,4%)

Mes: Antena 3 (12,5%), La 1 (10,1%), Telecinco (8,2%), laSexta (5,4%), Cuatro (5,4%), La 2 (3,3%).

TEMAS

'Malas lenguas' aprovecha su semana especial y marca su segundo mejor dato en La 1

