13/08/2025
'Malas lenguas' aprovecha su semana especial y marca su segundo mejor dato en La 1
El programa que durante el período estival presenta Aida Bao continúa su escalada en audiencias.
'Malas lenguas' continúa su escalada en audiencias. El programa, que durante este mes de agosto está presentando Aida Bao, aprovecha su semana especial para subir hasta el 10,2% y lograr su segundo mejor dato en La 1, siendo segunda opción de su franja.
Por la noche, Antena 3 gana la lucha con 'El Peliculón' gracias al film 'El Test' que se alza como la única oferta capaz de superar el doble dígito en esa franja y obtiene un buen 11,3% de share.
En segunda opción queda Telecinco, que también apostó por cine con 'Desaparecida sin rastro' y logró atraer al 8,7% del público.
En cuanto al resto de ofertas, '¿Algo que declarar?' atrae al 7,5% de la audiencia, 'Viajeros Cuatro' se conforma con un 5% e 'Imperio' baja tras su estreno, marcando un pobre 3,2%
PRIME TIME
Antena 3
El Hormiguero: 9,6% y 830.000
El Peliculón: El Test: 11,3% y 637.000
Telecinco
First Dates: 9,8% y 844.000
Cine 5 estrellas: Desaparecida sin rastro: 8,7% y 481.000
La 1
Viaje al centro de la tele: 8,7% y 764.000 / 9,5% y 789.000
¿Algo que declarar?: 7,5% y 388.000
Cuatro
Viajeros Cuatro: 4,1% y 330.000 / 5,5% y 479.000 / 5% y 330.000
laSexta
laSexta Noticias: Especial: 4,6% y 353.000
El Intermedio: 3,8% y 330.000
Imperio: 3,2% y 181.000
La 2
Cifras y letras: 4,1% y 317.000 / 6,7% y 551.000
Documaster: 3,1% y 222.000
LATE NIGHT
Antena 3
Cine: Como la vida misma: 5,7% y 128.000
Telecinco
El rey del mando: 5% y 136.000
La 1
¿Algo que declarar?: 8,7% y 177.000
Cuatro
Viajeros Cuatro: 5,1% y 179.000
laSexta
Imperio: 3,1% y 65.000
TARDE
Antena 3
Sueños de libertad: 13,4% y 1.136.000
Yas verano: 9,7% y 688.000
Pasapalabra: 21,2% y 1.495.000
La 1
Malas lenguas: 10,2% y 851.000
Valle Salvaje: 10,2% y 763.000
La Promesa: 13,3% y 918.000
Malas lenguas: 6,6% y 440.000
Aquí la tierra: 7,7% y 548.000
Telecinco
Tardear: 9,2% y 734.000
El diario de verano: 9,6% y 641.000
Agárrate al sillón: 7,5% y 530.000
laSexta
Zapeando: 5,1% y 427.000
Más Vale Tarde: 5,9% y 413.000
Cuatro
Todo es mentira: 5,3% y 430.000
Lo sabe, no lo sabe: 5,3% y 353.000
La 2
Saber y ganar: 2,2% y 189.000 / 5,2% y 451.000
Grandes Documentales: 3,5% y 267.000
Malas lenguas: 3,6% y 241.000 / 4,2% y 299.000
MAÑANA
Antena 3
Espejo Público: 12,5% y 320.000
Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 16,2% y 795.000
La ruleta de la suerte: 23,3% y 1.626.000
La 1
La Hora de La 1: 18,6% y 322.000
Mañaneros 360: 12,4% y 393.000 / 9,3% y 693.000
Telecinco
La mirada crítica: 11,1% y 207.000
Vamos a ver: 11,5% y 334.000 / 9,7% y 616.000
laSexta
Aruser@s Fresh: 9,2% y 185.000
Al Rojo Vivo: 6,7% y 245.000
Cuatro
Alerta Cobra: 0,6% y 7.000 / 1,8% y 28.000 / 3,1% y 64.000
En boca de todos: 5,7% y 184.000
La 2
El cazador: 1,9% y 58.000 / 1,7% y 76.000
La pirámide: 1,2% y 86.000
INFORMATIVOS
Tarde
Antena 3 Noticias 1: 22,5% y 1.953.000
Telediario 1: 12,9% y 1.123.000
Informativos Telecinco 15H: 9,7% y 838.000
laSexta Noticias 14H: 6,1% y 459.000
Noticias Cuatro 1: 6,7% y 462.000
Noche
Antena 3 Noticias 2: 18,1% y 1.407.000
Telediario 2: 9,6% y 750.000
Informativos Telecinco 21H: 7,9% y 623.000
laSexta Noticias 20H: 7% y 477.000
Noticias Cuatro 2: 5,5% y 369.000
RÁNKING
Diario: Antena 3 (13,2%), La 1 (10,2%), Telecinco (8,9%), laSexta (5%), Cuatro (4,9%), La 2 (3,4%)
Mes: Antena 3 (12,5%), La 1 (10,1%), Telecinco (8,2%), laSexta (5,4%), Cuatro (5,4%), La 2 (3,3%).
