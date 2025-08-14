'Malas lenguas' aprovecha su semana especial y marca su segundo mejor dato en La 1

'Malas lenguas' continúa su escalada en audiencias. El programa, que durante este mes de agosto está presentando Aida Bao, aprovecha su semana especial para subir hasta el 10,2% y lograr su segundo mejor dato en La 1, siendo segunda opción de su franja.

Por la noche, Antena 3 gana la lucha con 'El Peliculón' gracias al film 'El Test' que se alza como la única oferta capaz de superar el doble dígito en esa franja y obtiene un buen 11,3% de share.

En segunda opción queda Telecinco, que también apostó por cine con 'Desaparecida sin rastro' y logró atraer al 8,7% del público.

En cuanto al resto de ofertas, '¿Algo que declarar?' atrae al 7,5% de la audiencia, 'Viajeros Cuatro' se conforma con un 5% e 'Imperio' baja tras su estreno, marcando un pobre 3,2%

PRIME TIME

Antena 3

El Hormiguero: 9,6% y 830.000

El Peliculón: El Test: 11,3% y 637.000

Telecinco

First Dates: 9,8% y 844.000

Cine 5 estrellas: Desaparecida sin rastro: 8,7% y 481.000

La 1

Viaje al centro de la tele: 8,7% y 764.000 / 9,5% y 789.000

¿Algo que declarar?: 7,5% y 388.000

Cuatro

Viajeros Cuatro: 4,1% y 330.000 / 5,5% y 479.000 / 5% y 330.000

laSexta

laSexta Noticias: Especial: 4,6% y 353.000

El Intermedio: 3,8% y 330.000

Imperio: 3,2% y 181.000

La 2

Cifras y letras: 4,1% y 317.000 / 6,7% y 551.000

Documaster: 3,1% y 222.000

LATE NIGHT

Antena 3

Cine: Como la vida misma: 5,7% y 128.000

Telecinco

El rey del mando: 5% y 136.000

La 1

¿Algo que declarar?: 8,7% y 177.000

Cuatro

Viajeros Cuatro: 5,1% y 179.000

laSexta

Imperio: 3,1% y 65.000

TARDE

Antena 3

Sueños de libertad: 13,4% y 1.136.000

Yas verano: 9,7% y 688.000

Pasapalabra: 21,2% y 1.495.000

La 1

Malas lenguas: 10,2% y 851.000

Valle Salvaje: 10,2% y 763.000

La Promesa: 13,3% y 918.000

Malas lenguas: 6,6% y 440.000

Aquí la tierra: 7,7% y 548.000

Telecinco

Tardear: 9,2% y 734.000

El diario de verano: 9,6% y 641.000

Agárrate al sillón: 7,5% y 530.000

laSexta

Zapeando: 5,1% y 427.000

Más Vale Tarde: 5,9% y 413.000

Cuatro

Todo es mentira: 5,3% y 430.000

Lo sabe, no lo sabe: 5,3% y 353.000

La 2

Saber y ganar: 2,2% y 189.000 / 5,2% y 451.000

Grandes Documentales: 3,5% y 267.000

Malas lenguas: 3,6% y 241.000 / 4,2% y 299.000

MAÑANA

Antena 3

Espejo Público: 12,5% y 320.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 16,2% y 795.000

La ruleta de la suerte: 23,3% y 1.626.000

La 1

La Hora de La 1: 18,6% y 322.000

Mañaneros 360: 12,4% y 393.000 / 9,3% y 693.000

Telecinco

La mirada crítica: 11,1% y 207.000

Vamos a ver: 11,5% y 334.000 / 9,7% y 616.000

laSexta

Aruser@s Fresh: 9,2% y 185.000

Al Rojo Vivo: 6,7% y 245.000

Cuatro

Alerta Cobra: 0,6% y 7.000 / 1,8% y 28.000 / 3,1% y 64.000

En boca de todos: 5,7% y 184.000

La 2

El cazador: 1,9% y 58.000 / 1,7% y 76.000

La pirámide: 1,2% y 86.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 22,5% y 1.953.000

Telediario 1: 12,9% y 1.123.000

Informativos Telecinco 15H: 9,7% y 838.000

laSexta Noticias 14H: 6,1% y 459.000

Noticias Cuatro 1: 6,7% y 462.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 18,1% y 1.407.000

Telediario 2: 9,6% y 750.000

Informativos Telecinco 21H: 7,9% y 623.000

laSexta Noticias 20H: 7% y 477.000

Noticias Cuatro 2: 5,5% y 369.000

RÁNKING

Diario: Antena 3 (13,2%), La 1 (10,2%), Telecinco (8,9%), laSexta (5%), Cuatro (4,9%), La 2 (3,4%)

Mes: Antena 3 (12,5%), La 1 (10,1%), Telecinco (8,2%), laSexta (5,4%), Cuatro (5,4%), La 2 (3,3%).