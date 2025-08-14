Lucas Velasco: "Creo que en España una serie para jóvenes como 'Patito feo' podría funcionar"

El actor Lucas Velasco se prepara para el estreno en noviembre de 'Todos los lados de la cama', su primera película de comedia en España. Con una carrera que abarca desde éxitos juveniles como 'Patito Feo' en Argentina hasta producciones como 'Todo por el Juego', 'El Internado: Las Cumbres' o 'Upa Next' en España, Velasco afronta este nuevo reto interpretando a Néstor, un personaje que se mueve entre las tramas de varias generaciones y que incluso se adentra en un peculiar triángulo amoroso. En esta conversación con YOTELE, habla sobre su experiencia en el rodaje, las diferencias entre cine y televisión, y sus próximos proyectos.

YOTELE: Vas a estrenar ahora 'Todos los lados de la cama'.

Lucas Velasco: Sí, ahora estrenamos en noviembre 'Todos los lados de la cama'. No me dijeron fecha exacta, pero sabemos que es en noviembre.

YOTELE: ¿Y qué nos puedes adelantar de esta peli?

Lucas Velasco: Bueno, la verdad que, como todos ya saben, es una comedia que fue muy exitosa en España y que vuelven todos los integrantes de este gran éxito después de 20 años. Tiene unos actores increíbles de los que aprendí muchísimo, como Ernesto Alterio, Pilar Castro y Lucía Carballo. Hablando de mi personaje, está buenísimo porque se mete en la trama tanto de los adultos, como los personajes de Pilar Castro y Ernesto Alterio, como en la trama de los jóvenes. Lucía Carballo sería como la hija del personaje de Pilar Castro. Y es como que mi personaje, que se llama Néstor, se mete medio en un triángulo amoroso entre madre e hija.

YOTELE: ¿Y cantas tú en la peli?

Lucas Velasco: Sí, todos cantamos, algunos más y otros menos. Pero sí, tengo dos intervenciones buenas en canciones que son éxitos populares que la gente conoce. A mí me encanta bailar y cantar, y una de las cosas que más me gusta hacer es comedia. Aquí combino una comedia que se canta y se baila, así que estoy súper contento con este desafío. Espero que les guste a todos. Yo ya vi unos adelantos y la producción es increíble, a la gente le va a encantar.

YOTELE: ¿Tú habías visto las otras pelis?

Lucas Velasco: Sí, las había visto, pero cuando ya me habían confirmado que estaba en la película. Quise ver de qué se trataba. Me gustó mucho y fue interesante ver a los protagonistas 20 años antes y después, para entender de dónde viene cada personaje. Me sirvió para encarar a Néstor según la personalidad de cada uno.

YOTELE: Y hablando de tu personaje, ¿qué te atrapó al leer el guion por primera vez y todo lo que hace Néstor en la peli?

Lucas Velasco: Lo principal fue la trama con el personaje de Pilar Castro, a quien admiro muchísimo. Me ayudó mucho, ensayamos varias veces incluso escenas sencillas para que salieran lo mejor posible. Otra razón fue que es mi primera película de comedia en España, mi género favorito. El guion es muy gracioso y tiene momentazos. Además, cantar éxitos que la gente conoce es algo que me encanta.

YOTELE: Nosotros te hemos visto ya en producciones españolas como 'El Internado: Las Cumbres', 'Todo por el Juego' y otras más. ¿Qué diferencia ves entre rodar películas y series?

Lucas Velasco: Es la primera vez que hago una película. Trabajo como actor desde 2008, en Argentina y desde 2018 también en España. Para mí, la diferencia es que la película se vive con mucha más intensidad porque el rodaje es más corto, entre mes y medio y dos meses, y sigues una historia con principio y fin. En las series tienes más tiempo —tres o cuatro meses— para desarrollar el personaje y la relación con los compañeros. En el cine, empieza la acción y no paras, es más intenso.

YOTELE: ¿Y entre Argentina y España? ¿Has notado diferencias en la industria y en la forma de trabajar?

Lucas Velasco: Sí. En Argentina trabajé mucho, pero en 2018 vine a rodar 'Todo por el Juego' y me encantó cómo se trabaja aquí: con mucha seriedad y cuidando a los actores. También hay más oportunidades: en España las plataformas están instaladas y se producen muchas series y películas. En Argentina hay menos oferta, dos o tres al año, y aquí hay mucho más movimiento.

YOTELE: ¿Qué fue primero? ¿'Todo por el Juego' y ya decidiste quedarte en España, o decidiste venir y luego surgió la serie?

Lucas Velasco: Estaba trabajando en Argentina cuando me salió el casting para 'Todo por el Juego'. Lo hice por vídeo, quedé y vine tres meses. Me enamoré de España y decidí que quería hacer mi carrera aquí. Era difícil dejar mi vida en Argentina, pero sentía que era el camino. Volví a Argentina un tiempo y a finales de 2018 regresé para quedarme. No me equivoqué: después llegó 'El Internado: Las Cumbres', que fueron tres temporadas increíbles, grabadas en San Sebastián y en plena pandemia.

YOTELE: En Argentina has triunfado con series como 'Patito Feo', una comedia musical que fue un fenómeno. Ahora está pegando fuerte 'Margarita', que es un spin-off de 'Floricienta'. ¿Crees que este tipo de comedias musicales para jóvenes podrían funcionar en España?

Lucas Velasco: Sí, creo que funcionarían. Me sorprendió que mucha gente en España conocía 'Patito Feo' y decía que fue parte de su infancia. Es increíble que algo de hace tanto siga presente. Creo que 'Upa' no estaba tan lejos de 'Patito Feo'. Hoy es más difícil lograr éxitos tan grandes porque hay mucha oferta de series y la atención del público dura menos.

YOTELE: Más allá de esta peli, ¿tienes algún proyecto en mente?

Lucas Velasco: Sí, acabo de rodar otra película, 'Todo Arde', con la misma directora de 'Todos los lados de la cama', Samantha López. Es amiga mía desde que rodé 'Todo por el Juego'. Será para finales del año que viene.

YOTELE: En Argentina participaste en 'Bailando'. ¿Aquí te verías en algún reality o talent español?

Lucas Velasco: Sí, en 'Bailando por las estrellas' me fue muy bien. No haría un reality tipo 'Gran Hermano', pero me gustan los de baile o competencia. Un 'MasterChef' me encantaría: me gusta cocinar y competir.

YOTELE: Para terminar, si tuvieras que convencer al público de ir al cine a ver 'Todos los lados de la cama', ¿qué les dirías?

Lucas Velasco: Que no lo duden. Es una comedia familiar muy graciosa con actores increíbles. Para los que fueron fans, será emocionante ver a los protagonistas 20 años después. Creo que será un gran éxito, como lo fue antes.