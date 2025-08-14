Entrevista YOTELE
Laila Jiménez: "En 'Todo es mentira' hay un punto de ingobernabilidad que es la marca y el éxito del programa"
La periodista deja atrás más de dos décadas en informativos para ponerse al frente del programa de Cuatro.
Tras más de veinte años ligada a los informativos, Laila Jiménez afronta una nueva etapa profesional como presentadora de 'Todo es mentira', el programa de sobremesa de Cuatro que combina actualidad, entrevistas, debate y humor. En esta conversación con YOTELE, la periodista explica cómo ha vivido el salto a un formato satírico, las diferencias con su trabajo anterior, el impacto del cambio de horarios en su vida diaria y la complicidad que ha encontrado con compañeros como Risto Mejide y Pablo González Batista.
YOTELE: Tras más de dos décadas en informativos, ¿qué te atrajo más de dar el salto a un programa de formato más satírico como 'Todo es mentira'?
Laila Jiménez: El reto. Las ganas de seguir aprendiendo, de salir de la zona de confort, de enfrentarse a cosas nuevas… 'Todo es mentira' es un reto desde cualquier punto de vista. Es otra manera de contar la actualidad, es un engranaje perfecto desde un punto de vista en el que yo nunca he estado. Es incluir entrevistas, debate… y la gran clave: humor. Siempre he creído que el humor es una herramienta de la inteligencia absolutamente brutal y muchas veces denostada. Todavía hay quien cree que puede restarle seriedad a los temas, pero yo pienso que es todo lo contrario. Se necesita de una rapidez mental envidiable y es un desengrasante que acerca la realidad y las noticias a los hogares. Me apetecía mucho probar ese registro y que se conociese esa otra faceta de mí.
YOTELE: Mencionaste que el cambio fue “como un jet-lag”. ¿Qué ha sido lo más desafiante a nivel horario, mental o emocional?
Laila Jiménez: Ese jet lag sin viaje es algo con lo que no contaba y con lo que me está costando lidiar aunque, afortunadamente, cada vez es menor. Este mes me ha costado muchísimo centrar el sueño. No conseguía dormir… Cuando duermo me despierto a horas muy claves de mi antigua rutina. Me duermo por las esquinas y a cualquier hora. Recuerdo que, tras el primer 'Todo es mentira', me acosté al llegar a casa a las 20h por rutina y sin pensarlo. Yo no era consciente tampoco de lo mucho que afecta a las comidas. De cómo te cambia el cuerpo, que ya no sabe cuándo toca comer, cenar o desayunar. Es una sensación rarísima que se mezcla con las ganas que tú tienes de arrancar con fuerza mientras tu cuerpo te dice: a mí dame tiempo. Y eso, al final, afecta emocionalmente, porque sientes que no estás dando lo mejor de ti… que no respondes como quisieras.
YOTELE: ¿Qué consejos te dio Marta Flich antes de asumir este papel?
Laila Jiménez: Marta me mandó un mensaje muy bonito en el que me deseaba mucha suerte y algo muy importante: ¡que lo disfrutase!
YOTELE: ¿Cómo ha sido el trabajo con Risto Mejide y Pablo González Batista? ¿Qué aporta cada uno al programa desde tu punto de vista?
Laila Jiménez: Indudablemente ambos tienen una rapidez mental envidiable de la que espero aprender y empaparme bien. Son personas muy cultas, con un gran conocimiento de la actualidad y también del medio televisivo. Y tener cerca a personas así siempre es enriquecedor. Con ese punto en común, cada uno aporta una personalidad distinta. Risto es un animal televisivo, es provocador, tiene una gran capacidad de generar debate, es ácido… Pablo tiene una enorme capacidad de adaptarse a distintos formatos con el humor y la sonrisa como maravillosa herramienta.
YOTELE: ¿Crees que tu formación en informativos aporta un punto de rigor al tono humorístico del formato? ¿Cómo lo compaginas?
Laila Jiménez: Quiero pensar que los años de reportera y al frente de la edición matinal de Informativos me ha acercado a muchas casas y, de alguna manera, me han convertido en el rostro que les informa. Ese rostro sigue entrando en sus casas pero desde otra silla. Al final nos colamos en sus casas en las comidas, en las cenas, tomando el primer café de la mañana… y formas parte de su “rutina familiar”. Esa rutina continúa en 'Todo es mentira' mientras muchos descubren que el rigor y el humor no están reñidos.
YOTELE: ¿Cuál es la rutina previa a ponerte frente a la cámara en 'Todo es mentira'? ¿Cómo manejas la presión del directo en un espacio tan dinámico?
Laila Jiménez: La previa no dista mucho de cómo se prepara un informativo. Es empaparse bien de la información del día, trastear por todas las tertulias y programas del día y acceder desde casa al trabajo que va preparando desde bien pronto todo el equipo de redactores y guionistas del programa, que es un engranaje maravilloso. Luego llegas a la mesa y a lo que venga jajaja… porque ahí ese punto de ingobernabilidad es la marca y el éxito del programa. Ahí tengo que agradecer muchísimo la ayuda de los cómicos que siempre lanzan una red. Todavía hay días que mi cabeza parece el centro de mandos de la película 'Inside Out' con todas las emociones buscando la respuesta correcta o la salida más acertada en cuestión de segundos… jajaja es una sensación de pánico maravillosa jajaja.
YOTELE: Has vivido muchos años de madrugones en informativos y ahora estás en la sobremesa. ¿Cómo estás gestionando ese cambio de ritmo?
Laila Jiménez: Soy la persona más feliz del mundo acostándome de noche. El gesto más normal empieza a ser el más deseado cuando lo pierdes. Soy muy feliz viendo el informativo de la noche, una serie, leyendo o simplemente perdiendo el tiempo sin una cuenta atrás activada que marca cuánto tiempo me quedaba por dormir. Es como llevar una bomba de relojería activada todo el día que te dice: corre, ve a casa, hay que descansar, hay que dormir… A veces es una ansiedad con la que es difícil lidiar. Ahora aprovecho todas las tardes hasta que veo atardecer, que era un momento del día que había perdido estos cinco años.
YOTELE: En redes se ve que disfrutas del deporte, los viajes y que estás ligada a tus raíces. ¿Cómo mantienes ese equilibrio con la agenda del programa?
Laila Jiménez: ¡Como se puede! Jajaja pero es mucho más fácil ahora que el cuerpo va acompañando cada vez más con su energía. Antes se hacía, pero siempre cansada, siempre arrastrando una especie de nebulosa resacosa de la noche. ¡El cansancio actual es taaaan diferente! El matinal te enseña a ser muy disciplinada con tus horarios, tu tiempo y tu descanso y eso es algo que todavía mantengo porque es la clave para llegar a todo. Volver a casa a ver a los míos, a la familia y no estar cansada, poder dedicarles toda tu atención ¡es un regalo!
