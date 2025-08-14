Kerem Bürsin, premio Starlite por su gran labor filantrópica: la estrella de las telenovelas turcas enamora en Marbella y planea trabajar en España

Marbella ha vuelto a derrochar solidaridad en la edición número 16 de la Starlite Gala, la cita filantrópica por excelencia en Marbella, que un año más ha reunido a lo mas granado de la sociedad malagueña. En esta ocasión, una de las estrellas invitadas fue Kerem Bürsin, uno de los actores turcos más internacionales, protagonista de telenovelas como 'Love is in the Air’, que fue galardonado por su capacidad para promover transformaciones sociales significativas.

El intérprete es embajador de HeForShe de ONU Mujeres en Turquía y embajador de buena voluntad de UNICEF, ha demostrado un firme compromiso con la igualdad y la justicia social. "Estoy feliz en España, me encanta la gastronomía y la gente. Es un lugar en el que me siento muy cómodo y me gustaría trabajar aquí", contó a un grupo de medios, entre los que se encontraba YOTELE.

Al ser preguntado sobre si hay ya algún proyecto que pueda llegar pronto a convertirse en realidad, Bürsin esbozó una cómplice sonrisa junto a una escueta respuesta: "Puede ser". Cuando no dudó ni un instante fue al responder con qué actor español le gustaría compartir trabajo interpretativo: “Me encantaría trabajar con Antonio Banderas".

El actor malagueño, que acaba de cumplir 65 años, es el gran embajador del cine patrio a lo largo del mundo. De hecho, no pudo asistir a la Starlite Gala de este año por encontrarse rodando una película en Londres, entrando finalmente en directo en la ceremonia a través de una videollamada. "Me hubiera encantado coincidir con él".

Consciente de la calidad de la ficción española y de la potente industria impulsada por cadenas de televisión y plataformas de pago en la última década, Kerem Bürsin confiesa cuál es su serie favorita producida en nuestro país: "'La casa de papel' me parece una de las mejores series que he visto".