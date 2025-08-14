Alexandra Jiménez, la actriz más versátil que triunfó en 'Los Serrano', prepara nueva serie con Netflix y estrena de 'Los Muértimer' y 'Sin cobertura' en cines

Más de 20 años de carrera en el mundo de la interpretación avalan a la camaleónica Alexandra Jiménez. La actriz vuelve a la cartelera hoy mismo con el estreno de 'Los Muértimer', la nueva película de Álvaro Fernández Armero, producida por Mediaset, inspirada en la trilogía de cómics de Léa Mazé, aúna el suspense del cine de misterio con un humor fúnebre. Ingredientes perfectos para demostrar una vez más la eficacia de actriz, que da vida a la madre de un adolescente que se ve envuelto en una trama de robos en el cementerio local propiedad de la familia. Se trata de un estreno llamado a conquistar al público familiar, ese mismo al que ya supo enamorar con su interpretación en 'Los Serrano' hace dos décadas.

Aunque su carrera comenzó mucho antes de su aparición en la exitosa serie de Telecinco protagonizada por Antonio Resines y Belén Rueda, fue entonces cuando el dio su gran salto a la fama, convirtiéndose en una de las intérpretes más versátiles del sector y una de las que más trabaja, brillando en todo tipo de géneros.

Cabe destacar que antes de decantarse por el mundo de la interpretación, Jiménez fue bailarina profesional, llegando a formar parte del Ballet Nacional de Cuba. Una lesión la obligó a dejar la danza, pero ese revés se transformó en oportunidad: estudió arte dramático en Madrid y pronto empezó a destacar en televisión, teatro y cine. Desde entonces, ha demostrado una versatilidad poco común, saltando del drama al humor, de la televisión a la gran pantalla, incluso asumiendo labores de presentadora.

Tras debutar en televisión con papeles episódicos en series como 'Periodistas' o 'Compañeros', Alexandra Jiménez se ganó el cariño del gran público en 2004 gracias a su papel de África Sanz en 'Los Serrano'. Aquella serie no solo la convirtió en un rostro familiar para millones de espectadores, da el entonces su gran salto a la fama, sino que también demostró su talento para la comedia costumbrista.

Alexandra Jiménez dio otro paso importante con el papel protagonista en la serie 'La pecera de Eva', un drama juvenil producido por Víctor García para Telecinco, que supuso toda una novedad narrativa, en el que interpretaba a una orientadora escolar. A esta serie se sumarían después series como 'Familia', también para la cadena de Mediaset, o la producción de TVE con José Manuel Lorenzo 'Hospital Valle Norte'.

En el cine, su filmografía refleja una gran variedad de registros: desde parodias como 'Spanish Movie' hasta comedias como 'Promoción fantasma', 'Toc Toc', 'Kiki, el amor se hace' o 'Gente que viene y bah'; dramas como 'Las distancias' —por el que recibió la Biznaga de Plata a la Mejor Actriz en el Festival de Málaga—; historias inspiradoras como '100 metros'; y éxitos de taquilla como 'Superlópez', 'Si yo fuera rico' o 'Menudas piezas', entre otras muchas. Además, a la actriz la hemos visto recientemente en 'Tras el verano'.

En los último años, ha combinado el cine con proyectos televisivos de gran repercusión como 'El inocente' en Netflix, 'La zona' en Movistar+ o 'Escándalo. Relato de una obsesión', serie de Telecinco en la brilló por su interpretación como Inés, una mujer de 42 años que se enamora obsesivamente de un adolescente y que tuvo una gran acogida en Prime Video, donde permaneció varias semanas en el top 5 de lo más vistode la plataforma. Esta temporada sumará '53 domingos', un nuevo proyecto con Netflix, en el que compartirá protagonismo con Javier Cámara.

Hay que recordar que Alexandra Jiménez también acumula una abultada experiencia como actriz de doblaje, habiendo puesto voz a Scarlet Overkill en 'Los Minions' o a Victoria Moon en 'Tadeo Jones 3', entre otros títulos. Su gran capacidad para comunicar le ha llevado también a ponerse frente a los espectadores sin interpretar ningún papel, como presentadora de la gala de los Premios Feroz en 2014 y del popular formato 'El Club de la Comedia' en 2015, en laSexta.

Con 'Los Muértimer', Alexandra Jiménez da un nuevo paso en su carrera cinematográfica, regresando a un género que combina humor, fantasía y emoción, ideal para el público familiar que tanto la ha seguido desde 'Los Serrano'. La película no solo refuerza su versatilidad como actriz, sino que también confirma su capacidad para conectar con distintas generaciones, consolidándola como una de las intérpretes más completas y queridas del cine y la televisión española. Y casi sin descanso, la actriz presentará de manera inminente otra película: 'Sin cobertura', de la mano de Atresmedia cine, que llegará a los cines el próximo 22 de agosto.