Exclusiva YOTELE
Alejandra Onieva, cuñada de Tamara Falcó, ficha por ‘Anatomía de un instante’, la serie sobre el 23-F de Movistar Plus+ con Álvaro Morte
La actriz se incorpora al reparto de la adaptación televisiva del libro de Javier Cercas, dirigida por Alberto Rodríguez.
Carlos MerencianoCarlos Merenciano
Comunicador audiovisual especializado en prensa televisiva
‘Anatomía de un instante’ es la nueva serie original de Movistar Plus+ que llevará a la pantalla el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Basada en el libro homónimo de Javier Cercas, la producción analiza el momento en el que Adolfo Suárez permaneció sentado en su escaño mientras los disparos resonaban en el Congreso de los Diputados. Entre los intérpretes confirmados se encuentra ahora Alejandra Onieva, conocida por ‘El secreto de Puente Viejo’ o ‘Alta Mar’, que se suma al reparto según ha podido saber YOTELE en exclusiva.
La ficción está dirigida por Alberto Rodríguez y producida por DLO Producciones en colaboración con ARTE France. El rodaje se desarrolla en localizaciones reales, incluido el propio Congreso, con el objetivo de dotar a la serie de la mayor autenticidad posible. Álvaro Morte encarna a Adolfo Suárez, Eduard Fernández a Santiago Carrillo y Manolo Solo a Manuel Gutiérrez Mellado.-
La miniserie constará de cuatro episodios. Los tres primeros explorarán la trayectoria de los tres protagonistas hasta llegar al instante clave que da título a la obra, mientras que el último capítulo recreará el juicio a los responsables del intento de golpe. La producción busca ofrecer un retrato íntimo de sus protagonistas y del contexto político y social en el que se produjeron los hechos.
Con la incorporación de Onieva, cuñada de Tamara Falcó, el proyecto suma un nuevo rostro que aportará frescura y versatilidad a uno de los estrenos más esperados de la temporada, que tendrá su preestreno en el Festival de San Sebastián antes de llegar a la plataforma.
