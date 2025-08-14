Exclusiva YOTELE

Alejandra Onieva, cuñada de Tamara Falcó, ficha por ‘Anatomía de un instante’, la serie sobre el 23-F de Movistar Plus+ con Álvaro Morte

La actriz se incorpora al reparto de la adaptación televisiva del libro de Javier Cercas, dirigida por Alberto Rodríguez.

Alejandra Onieva ficha por 'Anatomía de un instante'

Alejandra Onieva ficha por 'Anatomía de un instante' / Redacción Yotele

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

‘Anatomía de un instante’ es la nueva serie original de Movistar Plus+ que llevará a la pantalla el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Basada en el libro homónimo de Javier Cercas, la producción analiza el momento en el que Adolfo Suárez permaneció sentado en su escaño mientras los disparos resonaban en el Congreso de los Diputados. Entre los intérpretes confirmados se encuentra ahora Alejandra Onieva, conocida por ‘El secreto de Puente Viejo’ o ‘Alta Mar’, que se suma al reparto según ha podido saber YOTELE en exclusiva.

La ficción está dirigida por Alberto Rodríguez y producida por DLO Producciones en colaboración con ARTE France. El rodaje se desarrolla en localizaciones reales, incluido el propio Congreso, con el objetivo de dotar a la serie de la mayor autenticidad posible. Álvaro Morte encarna a Adolfo Suárez, Eduard Fernández a Santiago Carrillo y Manolo Solo a Manuel Gutiérrez Mellado.-

La miniserie constará de cuatro episodios. Los tres primeros explorarán la trayectoria de los tres protagonistas hasta llegar al instante clave que da título a la obra, mientras que el último capítulo recreará el juicio a los responsables del intento de golpe. La producción busca ofrecer un retrato íntimo de sus protagonistas y del contexto político y social en el que se produjeron los hechos.

Con la incorporación de Onieva, cuñada de Tamara Falcó, el proyecto suma un nuevo rostro que aportará frescura y versatilidad a uno de los estrenos más esperados de la temporada, que tendrá su preestreno en el Festival de San Sebastián antes de llegar a la plataforma.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Por qué el juez Hurtado denegó el informe que pidió el fiscal general sobre el borrado periódico de su teléfono móvil
  2. El metro de Barcelona retirará más de 700 máquinas de venta de tarjetas para evitar ciberdelitos
  3. Cuando Barcelona se vuelve un horno a cielo abierto: 'Para mí el verano significa encerrarse en casa
  4. Desastre ecológico en Cáceres: Vacían un embalse para erradicar una especie invasora y el daño es 'aún mayor
  5. Telecinco ampliará ‘El programa de Ana Rosa’ a partir de septiembre: así quedan las nuevas mañanas de Telecinco sin Joaquín Prat
  6. La historia de Cecilia Sopeña, la ciclista que invoca el derecho al olvido tras triunfar en OnlyFans: 'Yo no necesito validación externa
  7. Los audios de un guardia que pidió ayuda a Koldo para conseguir el traslado a una embajada: 'Lo que te mando tú lo repartes como quieras, la mayor parte para ti
  8. Estás poniendo mal el aire acondicionado todo el verano: la OCU explica los errores que todos cometemos cuando encendemos este aparato

Vox quiere ir más allá que en Jumilla y vetar la rotulación en árabe en los comercios de Catalunya

Vox quiere ir más allá que en Jumilla y vetar la rotulación en árabe en los comercios de Catalunya

Alejandra Onieva, cuñada de Tamara Falcó, ficha por ‘Anatomía de un instante’, la serie sobre el 23-F de Movistar Plus+ con Álvaro Morte

Alejandra Onieva, cuñada de Tamara Falcó, ficha por ‘Anatomía de un instante’, la serie sobre el 23-F de Movistar Plus+ con Álvaro Morte

¿Qué supermercados abren este 15 de agosto en Barcelona y resto de Catalunya? Horario de Lidl, Mercadona y resto de centros

¿Qué supermercados abren este 15 de agosto en Barcelona y resto de Catalunya? Horario de Lidl, Mercadona y resto de centros

"Se está quemando todo el pueblo": el desgarrador testimonio de un militar de la UME en Palacio de Jamuz

"Se está quemando todo el pueblo": el desgarrador testimonio de un militar de la UME en Palacio de Jamuz

Cambios en el arbitraje: los árbitros de fútbol 'pierden' su segundo apellido

Cambios en el arbitraje: los árbitros de fútbol 'pierden' su segundo apellido

Fichajes de agosto: 6 productos virales (y rebajadísimos) que vas a querer añadir YA a tu carrito

Fichajes de agosto: 6 productos virales (y rebajadísimos) que vas a querer añadir YA a tu carrito

Israel desvela un plan para construir 3.000 viviendas en Cisjordania y "enterrar la idea de un Estado palestino"

Israel desvela un plan para construir 3.000 viviendas en Cisjordania y "enterrar la idea de un Estado palestino"

Renfe ofrece más de 15.000 plazas adicionales en AVE y Larga Distancia para facilitar la movilidad en el puente de agosto

Renfe ofrece más de 15.000 plazas adicionales en AVE y Larga Distancia para facilitar la movilidad en el puente de agosto