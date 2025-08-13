Así es la tierna escena que deja Carlos Right cantando una canción de Disney a su bebé para dormirle

Carlos Right ha mostrado a sus seguidores uno de los momentos más especiales desde que debutó como padre. El artista, que en 2018 saltó a la fama tras su paso por ‘Operación Triunfo’, aparece en un vídeo acunando a su hijo recién nacido mientras le interpreta “No importa la distancia”, tema de la película ‘Hércules’. La escena, grabada en la habitación del pequeño, se acompaña del texto “Mi pequeño Hércules” y ha generado una oleada de mensajes de cariño en redes.

El cantante y la modelo Claudia Torregrosa dieron la bienvenida a su primer hijo el pasado 22 de julio. “Empezamos nuestro mejor viaje, ya somos 3 en casa. Bienvenido, mi amor”, escribieron entonces junto a una foto familiar. La publicación de este nuevo vídeo llega apenas tres semanas después, mostrando cómo la música sigue siendo protagonista en su vida cotidiana.

Right, que anunció en 2023 su retirada de la música profesional tras publicar el álbum "Atracción" en 2019 y el sencillo "Mi mundo" en 2022, ha centrado sus últimos años en su vida personal. Su relación con Claudia culminó en septiembre de 2024 con una boda en Can Sabaté, una finca medieval con vistas a Montserrat, donde sorprendió a los invitados interpretando “A un milímetro de ti” durante la ceremonia.

La pareja ya compartía hogar antes de la llegada del bebé, junto a su perro, que siempre ha tenido un papel protagonista en sus redes sociales. Ahora, con un miembro más en la familia, los seguidores del cantante han podido ver cómo combina su faceta de padre primerizo con su talento musical, creando recuerdos que, sin duda, quedarán para toda la vida.