Starlite vuelve a brillar en Marbella con su gala solidaria: Hiba Abouk, Paula Echevarría y una fugaz Victoria Federica, entre los famosos invitados

Marbella volvió a convertirse en el epicentro de la solidaridad gracias a la Gala Starlite. Como cada verano desde hace 16 años, el evento volvió a celebrarse en la localidad malagueña para recaudar fondos destinados a los más necesitados, contando una vez más con la asistencia de una larga lista de famosos entre los que destacaron Paula Echevarría, Carmen Lomana, Hiba Abouk, María José Suárez, Irene Villa y Victoria Federica de Marichalar, ademas de rostros incombustibles de la sociedad marbellí como Gunilla von Bismarck y Béatrice d’Orléans.

La hija de la infanta Elena y concursante de 'El desafío' (Antena 3) protagonizó uno de los momentos más curiosos del photocall. No atendió a los medios, algo que suele ser habitual en ella. Y poco después de posar, desapareció y ya nadie más volvió a verla en toda la noche. Otros años acudió a la gala y se integró a la perfección con el resto de invitados, aguantando hasta bien entrada la madrugada.

El cantante Juan Peña (que una vez más animó la velada con su talento), Marta y Jaime Martínez-Bordiú, Andrea Valero, representante de España en el próximo certamen de Miss Universo 2025 y el diseñador Custo Dalmau, entre otros, también desfilaron por la alfombra roja de la Gala Starlite.

El evento organizado por Sandra García-Sanjuán y Antonio Banderas (que no pudo asistir presencialmente por primera vez por encontrarse rodando en Londres) se ha consolidado como uno de las citas sociales más importantes del verano. La gala de este año, inspirada en la evocadora temática Masquerade, estuvo presentada por Cayetana Guillén Cuervo y Valeria Mazza y premió la labor filantrópica de diferentes personalidades como el actor turco Kerem Bürsin ('Love is in the Air’), que fue distinguido por su capacidad para promover transformaciones sociales significativas. El intérprete es embajador de HeForShe de ONU Mujeres en Turquía y embajador de buena voluntad de UNICEF, ha demostrado un firme compromiso con la igualdad y la justicia social.

Como decíamos, Antonio Banderas, que justo ese día cumplía 65 años, no pudo finalmente unirse este año a la cita que organiza y la siguió en directo desde el set de rodaje de su nueva película en Londres, siendo representado en la ceremonia por su pareja Nicole Kimpel y su hermano Javier: "Pido disculpas a la organización y a los asistentes por no poder estar físicamente este año. Llevo un verano muy intenso, en el que se me ha juntado el rodaje de tres películas, pero quería mandaros un abrazo y daros las gracias por darle vida a todos los objetivos fundacionales", le dijo a los asistentes a través de videollamada.

Por su parte, Sandra García-Sanjuán se mostró eufórica con esta nueva edición de la Gala Starlite: "Estoy feliz porque de nuevo hemos reunido a un montón de amigos para ayudar a las personas que más lo necesitan. Este año es el que más dinero hemos recaudado antes de la cena, con donaciones, venta de mesas... estoy muy contenta", declaró.