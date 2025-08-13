South International Series Festival revela su jurado oficial para la edición 2025, entre los que se encuentra Patricia Vico, la mítica Maca de 'Hospital Central'

El South International Series Festival ya tiene definidos los equipos que decidirán sus galardones en la tercera edición del evento. Del 12 al 17 de septiembre, Cádiz acogerá a figuras de la creación, producción y distribución audiovisual, así como a representantes de la vida cultural y social gaditana, que evaluarán las obras en las secciones de Ficción, No Ficción y en el nuevo Premio Ciudad de Cádiz.

En el jurado de Ficción estarán la actriz Patricia Vico; la directora creativa de Banijay UK’s Double Dutch, Myar Craig-Brown; el productor Michael Murphy, fundador de Rockabill Media; el guionista y ejecutivo Mariano Baselga; y Carmen Serrano, responsable de Europa Creativa Desk MEDIA Andalucía. Por su parte, la sección de No Ficción contará con Clara Ruipérez de Azcárate, directiva de Telefónica; Claire Willats, profesional con trayectoria en Netflix y Universal International Studios; y Javier Miranda, director del Festival Alcances.

Los premios oficiales incluyen reconocimientos a la Mejor Serie, Mejor Guion y Mejor Reparto en Ficción, y a la Mejor Serie y el Premio Especial del Jurado en No Ficción. Además, el público votará sus favoritas en ambas categorías, y se entregará el Premio Andalucía South Boost para proyectos andaluces en desarrollo.

El Premio Ciudad de Cádiz será decidido por un jurado compuesto por Santiago Moreno, Ester Trigo Ibáñez, Beatriz Aragón, Manuel Tirado y Aroa Plaza Blanco. Este panel valorará las producciones que destaquen por su relevancia artística, su compromiso social o su capacidad para fomentar el diálogo cultural.

Organizado por Womack Group, el festival cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Cádiz y la Diputación de Cádiz, así como con Mediterráneo Mediaset España Group como media sponsor, y con la colaboración de instituciones y empresas como la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Rims Mobility, Canal Sur, Iberia, Cultura Inquieta y Crea SGR.