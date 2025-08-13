Nombres de peso
South International Series Festival revela su jurado oficial para la edición 2025, entre los que se encuentra Patricia Vico, la mítica Maca de 'Hospital Central'
El certamen contará con figuras internacionales como Michael Murphy o Claire Willats, y refuerza su vínculo local con el Premio Ciudad de Cádiz.
Carlos MerencianoCarlos Merenciano
Comunicador audiovisual especializado en prensa televisiva
El South International Series Festival ya tiene definidos los equipos que decidirán sus galardones en la tercera edición del evento. Del 12 al 17 de septiembre, Cádiz acogerá a figuras de la creación, producción y distribución audiovisual, así como a representantes de la vida cultural y social gaditana, que evaluarán las obras en las secciones de Ficción, No Ficción y en el nuevo Premio Ciudad de Cádiz.
En el jurado de Ficción estarán la actriz Patricia Vico; la directora creativa de Banijay UK’s Double Dutch, Myar Craig-Brown; el productor Michael Murphy, fundador de Rockabill Media; el guionista y ejecutivo Mariano Baselga; y Carmen Serrano, responsable de Europa Creativa Desk MEDIA Andalucía. Por su parte, la sección de No Ficción contará con Clara Ruipérez de Azcárate, directiva de Telefónica; Claire Willats, profesional con trayectoria en Netflix y Universal International Studios; y Javier Miranda, director del Festival Alcances.
Los premios oficiales incluyen reconocimientos a la Mejor Serie, Mejor Guion y Mejor Reparto en Ficción, y a la Mejor Serie y el Premio Especial del Jurado en No Ficción. Además, el público votará sus favoritas en ambas categorías, y se entregará el Premio Andalucía South Boost para proyectos andaluces en desarrollo.
El Premio Ciudad de Cádiz será decidido por un jurado compuesto por Santiago Moreno, Ester Trigo Ibáñez, Beatriz Aragón, Manuel Tirado y Aroa Plaza Blanco. Este panel valorará las producciones que destaquen por su relevancia artística, su compromiso social o su capacidad para fomentar el diálogo cultural.
Organizado por Womack Group, el festival cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Cádiz y la Diputación de Cádiz, así como con Mediterráneo Mediaset España Group como media sponsor, y con la colaboración de instituciones y empresas como la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Rims Mobility, Canal Sur, Iberia, Cultura Inquieta y Crea SGR.
- Cuando Barcelona se vuelve un horno a cielo abierto: 'Para mí el verano significa encerrarse en casa
- Cuenta atrás para el eclipse del siglo: Catalunya ya prepara un detallado mapa con los mejores lugares para disfrutar de este fenómeno
- La estrategia de Gonzalo Bernardos para comprar una vivienda más barata: “Si ves un piso en herencia, aprieta”
- La historia de Cecilia Sopeña, la ciclista que invoca el derecho al olvido tras triunfar en OnlyFans: 'Yo no necesito validación externa
- El propietario de un restaurante de Tordera critica a los clientes que quieren ser atendidos en catalán: 'No nos gusta un pelo
- Cazado a 321 km/h en una autopista de Alemania: 'Es el récord de velocidad de un radar
- Incendios, hoy en directo: última hora del fuego que ha obligado a evacuar a 2.000 personas en Tarifa
- Tony Bonet, diseñador de Ibiza: 'Vi a la reina con mi vestido y mi cerebro entró en modo Homer Simpson