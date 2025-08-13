Sofía Suescun y Kiko Jiménez, ¿al borde de la ruptura? Una revista asegura que ha habido una infidelidad

La relación entre Sofía Suescun y Kiko Jiménez atraviesa un momento delicado. Según publica la revista Lecturas, la pareja podría estar al borde de la ruptura después de que salieran a la luz supuestos encuentros de la navarra con Juan Faro, un influencer gallego con antecedentes policiales. Estas citas habrían coincidido con las apariciones de Kiko como colaborador en el programa ‘Fiesta’.

El entorno de Jiménez estaría preocupado por su estado de ánimo, ya que a esta situación se suman las críticas de su cuñado Christian, que le acusa de ejercer un control excesivo sobre Sofía. La propia Suescun intentó suavizar las especulaciones hace unos días con una carta pública en la que elogiaba el perdón y el amor de su pareja, aunque, según la misma publicación, Kiko tendría decidido distanciarse.

Lecturas describe a Juan Faro como un ex policía y campeón de fisioculturismo, dos veces ganador del título nacional y una vez del europeo, además de haber sido Mister Olympia. En 2017 dejó la carrera policial para dedicarse a las redes sociales, donde ha promocionado sorteos de coches de alta gama e inversiones inmobiliarias.

Su perfil mediático quedó marcado en diciembre pasado, cuando fue detenido en Sevilla por un presunto delito de blanqueo de capitales vinculado al narcotráfico y fraude fiscal. Pasó tres meses en prisión preventiva en Estremera antes de quedar en libertad a la espera de juicio. La revista asegura que Faro tenía planes para trasladarse a Emiratos Árabes y tributar allí por sus negocios.