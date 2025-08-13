Cambios a la vista
TVE prepara una revolución en sus tardes con el nuevo magacín de Marta Flich, que ya tiene título
La cadena pública reorganizará su franja vespertina tras La Vuelta a España, con la posible salida de ‘La Pirámide’ y el estreno de ‘Directo al grano’.
Carlos MerencianoCarlos Merenciano
Comunicador audiovisual especializado en prensa televisiva
RTVE ha movido ficha esta semana en las tardes de La 1. La corporación ha suspendido la emisión de ‘La Pirámide’ en varios días para emitir en simulcast con La 2 el magacín ‘Malas lenguas’. Así ocurrió el lunes y se repetirá miércoles y jueves, mientras que el martes el concurso tampoco se ofreció por la retransmisión del último partido de la pretemporada del Real Madrid.
El concurso presentado por Itziar Miranda, alabado por la crítica, no ha logrado hacerse un hueco en la franja de 19:15 a 20:10 horas. Sus 15 entregas emitidas hasta ahora registran una media de 5,6% de cuota y 376.000 espectadores, sin evolución positiva. RTVE ha detenido las grabaciones antes de lo previsto, según ha desvelado Vertele, dejando en el cajón alrededor de 20 entregas que podrían reubicarse en la parrilla, como ya ocurrió con ‘El Cazador’.
La programación de La 1 se verá además condicionada por La Vuelta a España, que se celebrará del 23 de agosto al 14 de septiembre. Durante las etapas que se emitan en la cadena principal, ‘Malas lenguas’ mantendrá su emisión en La 2, y el resto de la tarde seguirá con ‘Valle Salvaje’, ‘La Promesa’, ‘La Pirámide’ y ‘Aquí la Tierra’, salvo que los cambios de esta semana lleven a modificar la continuidad del concurso.
El gran movimiento llegará con ‘Directo al grano’, el nuevo magacín diario que presentará Marta Flich en la televisión pública. Producido por La Osa Producciones y Mediapro, el formato busca replicar el éxito de otros espacios informativos y de actualidad de la cadena. RTVE podría optar por estrenar el programa el lunes 15 de septiembre, justo después de la Vuelta, y reorganizar su franja vespertina para reforzar su oferta y cerrar la reconstrucción de sus tardes. A pesar de eso, la decisión aún no está tomada, y aún queda por ver qué ocurrirá con la grabación de los programas pilotos. Será entonces cuando el canal decida si se emite en La 1 o si pasa finalmente a La 2, cosa poco probable. Una vez se produzcan estos primeros programas, la corporación tomará la decisión de cómo reorganizar sus tardes.
- Cuando Barcelona se vuelve un horno a cielo abierto: 'Para mí el verano significa encerrarse en casa
- Cuenta atrás para el eclipse del siglo: Catalunya ya prepara un detallado mapa con los mejores lugares para disfrutar de este fenómeno
- La estrategia de Gonzalo Bernardos para comprar una vivienda más barata: “Si ves un piso en herencia, aprieta”
- La historia de Cecilia Sopeña, la ciclista que invoca el derecho al olvido tras triunfar en OnlyFans: 'Yo no necesito validación externa
- El propietario de un restaurante de Tordera critica a los clientes que quieren ser atendidos en catalán: 'No nos gusta un pelo
- Cazado a 321 km/h en una autopista de Alemania: 'Es el récord de velocidad de un radar
- Incendios, hoy en directo: última hora del fuego que ha obligado a evacuar a 2.000 personas en Tarifa
- Tony Bonet, diseñador de Ibiza: 'Vi a la reina con mi vestido y mi cerebro entró en modo Homer Simpson