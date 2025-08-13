Famosos

Paz Padilla vive su peor momento: cierra su negocio por el incendio de Zahara de los Atunes

El siniestro en Tarifa obliga a desalojar diversas zonas para prevenir desastres mayores

La Junta de Andalucía permite la vuelta de parte de los desalojados por el incendio de Tarifa, que sigue activo

Paz Padilla y su tienda, en el punto de mira: la marca Nonina emite un duro comunicado tras las últimas polémicas

Paz Padilla y su hija Anna Ferrer

Paz Padilla y su hija Anna Ferrer / Archivo

Balma Simó

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El lunes por la tarde se originó un nuevo incendio en Tarifa (Cádiz), apenas una semana después del registrado en los puntos de Atlanterra y Los Alemanes. Esta vez, el fuego está afectando a la Sierra de la Plata, donde diversos negocios han tenido que cerrar y las autoridades han desalojado las zonas cercanas.

Además, las llamas, que se iniciaron en la zona de Cueva de Moro, han ido progresando rápidamente debido a las fuertes rachas de viento, de hasta los 50 km/h, provocando que localidades como Zahara de los Atunes también se hayan visto afectadas.

Paz Padilla, afectada por el incendio

En las últimas horas, la presentadora y humorista gaditana Paz Padilla ha explicado a través de historias de Instagram que ha tenido que cerrar los negocios -la tienda de su marca 'Noniná' y el chiringuito 'El Trompeta', que dirigía el hermano de la actriz y reabrió este verano tras su muerte el pasado año-, que comparte con su hija Anna Ferrer, por la cercanía del fuego. A su vez, madre e hija han compartido su preocupación por el incendio en sus redes sociales, donde se podían apreciar unas imágenes impactantes de las llamas.

Historia de Instagram de Paz Padilla, mostrando el incendio

Historia de Instagram de Paz Padilla, mostrando el incendio / Instagram @paz_padilla

Paz Padilla agradece el apoyo

Tras las declaraciones de la Junta de Andalucía sobre el posible origen premeditado del fuego, y con los bomberos trabajando día y noche para sofocar las llamas, la presentadora ha vuelto a enviar un mensaje a sus seguidores de Instagram para mostrar gratitud por los mensajes de apoyo recibidos en las últimas horas. "Quiero daros las gracias a todos los mensajes que hemos recibido en nuestras redes tanto Anna como yo de apoyo y preocupación por Zahara de los Atunes", comienza su discurso. "Quiero dar las gracias, también, al pueblo de Zahara, en nombre de todos los afectados, que sé que han respondido de forma muy rápida y muy solidaria, enseguida buscando alojamiento y comida", agrega Padilla.

Noticias relacionadas y más

Historia de Instagram de Paz Padilla, agradeciendo a la gente

Historia de Instagram de Paz Padilla, agradeciendo a la gente / Instagram @paz_padilla

Con el incendio todavía sin extinguir, la localidad se está recuperando poco a poco de esta tragedia: "He estado hablando con la asociación de aquí del pueblo y ha sido muy intensa, han estado toda la noche trabajando, pero ya está todo controlado. Zahara de los Atunes vuelve a la normalidad", afirma la actriz gaditana en un vídeo en redes sociales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Cuando Barcelona se vuelve un horno a cielo abierto: 'Para mí el verano significa encerrarse en casa
  2. Cuenta atrás para el eclipse del siglo: Catalunya ya prepara un detallado mapa con los mejores lugares para disfrutar de este fenómeno
  3. La estrategia de Gonzalo Bernardos para comprar una vivienda más barata: “Si ves un piso en herencia, aprieta”
  4. La historia de Cecilia Sopeña, la ciclista que invoca el derecho al olvido tras triunfar en OnlyFans: 'Yo no necesito validación externa
  5. El propietario de un restaurante de Tordera critica a los clientes que quieren ser atendidos en catalán: 'No nos gusta un pelo
  6. Cazado a 321 km/h en una autopista de Alemania: 'Es el récord de velocidad de un radar
  7. Incendios, hoy en directo: última hora del fuego que ha obligado a evacuar a 2.000 personas en Tarifa
  8. Tony Bonet, diseñador de Ibiza: 'Vi a la reina con mi vestido y mi cerebro entró en modo Homer Simpson

El Port de Tarragona invertirá cerca de 1 millón de euros en su mayor planta fotovoltaica

El Port de Tarragona invertirá cerca de 1 millón de euros en su mayor planta fotovoltaica

La junta del Barça pedirá un aval para inscribir a los jugadores en LaLiga

La junta del Barça pedirá un aval para inscribir a los jugadores en LaLiga

Así es la tierna escena que deja Carlos Right cantando una canción de Disney a su bebé para dormirle

Así es la tierna escena que deja Carlos Right cantando una canción de Disney a su bebé para dormirle

Comuns y CUP exigen al Govern medidas urgentes contra el calor tras la muerte de un temporero en Alcarràs

Comuns y CUP exigen al Govern medidas urgentes contra el calor tras la muerte de un temporero en Alcarràs

El Barça muestra el estado de las obras del Spotify Camp Nou, que avanzan "a buen ritmo"

El Barça muestra el estado de las obras del Spotify Camp Nou, que avanzan "a buen ritmo"

¿Adiós al Volkswagen Touareg? Suenan campanas de despedida

¿Adiós al Volkswagen Touareg? Suenan campanas de despedida

La ola de incendios se ceba con el oeste y el interior peninsular, las zonas más afectadas por los extremos de calor: "Son una anomalía"

La ola de incendios se ceba con el oeste y el interior peninsular, las zonas más afectadas por los extremos de calor: "Son una anomalía"

Jubilación anticipada voluntaria: estos son los consejos de un funcionario de la Seguridad Social para maximizar tu pensión

Jubilación anticipada voluntaria: estos son los consejos de un funcionario de la Seguridad Social para maximizar tu pensión