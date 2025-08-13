Paz Padilla vive su peor momento: cierra su negocio por el incendio de Zahara de los Atunes

El lunes por la tarde se originó un nuevo incendio en Tarifa (Cádiz), apenas una semana después del registrado en los puntos de Atlanterra y Los Alemanes. Esta vez, el fuego está afectando a la Sierra de la Plata, donde diversos negocios han tenido que cerrar y las autoridades han desalojado las zonas cercanas.

Además, las llamas, que se iniciaron en la zona de Cueva de Moro, han ido progresando rápidamente debido a las fuertes rachas de viento, de hasta los 50 km/h, provocando que localidades como Zahara de los Atunes también se hayan visto afectadas.

Paz Padilla, afectada por el incendio

En las últimas horas, la presentadora y humorista gaditana Paz Padilla ha explicado a través de historias de Instagram que ha tenido que cerrar los negocios -la tienda de su marca 'Noniná' y el chiringuito 'El Trompeta', que dirigía el hermano de la actriz y reabrió este verano tras su muerte el pasado año-, que comparte con su hija Anna Ferrer, por la cercanía del fuego. A su vez, madre e hija han compartido su preocupación por el incendio en sus redes sociales, donde se podían apreciar unas imágenes impactantes de las llamas.

Historia de Instagram de Paz Padilla, mostrando el incendio / Instagram @paz_padilla

Paz Padilla agradece el apoyo

Tras las declaraciones de la Junta de Andalucía sobre el posible origen premeditado del fuego, y con los bomberos trabajando día y noche para sofocar las llamas, la presentadora ha vuelto a enviar un mensaje a sus seguidores de Instagram para mostrar gratitud por los mensajes de apoyo recibidos en las últimas horas. "Quiero daros las gracias a todos los mensajes que hemos recibido en nuestras redes tanto Anna como yo de apoyo y preocupación por Zahara de los Atunes", comienza su discurso. "Quiero dar las gracias, también, al pueblo de Zahara, en nombre de todos los afectados, que sé que han respondido de forma muy rápida y muy solidaria, enseguida buscando alojamiento y comida", agrega Padilla.

Historia de Instagram de Paz Padilla, agradeciendo a la gente / Instagram @paz_padilla

Con el incendio todavía sin extinguir, la localidad se está recuperando poco a poco de esta tragedia: "He estado hablando con la asociación de aquí del pueblo y ha sido muy intensa, han estado toda la noche trabajando, pero ya está todo controlado. Zahara de los Atunes vuelve a la normalidad", afirma la actriz gaditana en un vídeo en redes sociales.