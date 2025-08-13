Rodaje al descubierto

Se filtra la primera escena de 'Torrente 6', con el cameo inesperado de un personaje relacionado con la política

Un vídeo del rodaje muestra a Santiago Segura en un mitin ficticio con estética similar a la de VOX y la presencia de Willy Bárcenas.

Santiago Segura interpretando a José Luis Torrente

Santiago Segura interpretando a José Luis Torrente / Atresmedia

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

‘Torrente 6’ aún no tiene fecha de estreno, pero ya circulan imágenes que han levantado expectación. En redes sociales se ha filtrado un fragmento del rodaje en el que Santiago Segura, de nuevo en la piel del polémico ex policía, aparece encabezando un mitin político. La secuencia incluye las siglas de un partido ficticio llamado NOX, con un color verde que recuerda al utilizado por VOX.

En la escena filtrada, el personaje de Torrente pronuncia un encendido discurso: “Probablemente acabarías en la cárcel. Cuando gobierne yo, cuando gobernemos nosotros, eso no va a pasar. A esa persona se la gratificará por haber ahorrado dinero a la policía. ¡España!”. Un guiño político que sigue la línea irreverente y satírica de la saga.

Lo que más ha sorprendido a los seguidores es la aparición de un rostro conocido. Entre los miembros del partido que escuchan al protagonista se puede ver a Willy Bárcenas, vocalista de Taburete, que participa en este mitin ficticio. La saga ‘Torrente’ es conocida por incluir cameos de personajes mediáticos, pero en este caso el vínculo político del invitado le da un matiz especial a la escena.

Willy es hijo de Luis Bárcenas, ex tesorero del Partido Popular, condenado por su implicación en el caso Gürtel. Aunque el cantante ha tratado de marcar distancia con los asuntos judiciales de su padre, ha reconocido en entrevistas que aquel episodio fue especialmente duro para su familia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Cuando Barcelona se vuelve un horno a cielo abierto: 'Para mí el verano significa encerrarse en casa
  2. Cuenta atrás para el eclipse del siglo: Catalunya ya prepara un detallado mapa con los mejores lugares para disfrutar de este fenómeno
  3. La estrategia de Gonzalo Bernardos para comprar una vivienda más barata: “Si ves un piso en herencia, aprieta”
  4. La historia de Cecilia Sopeña, la ciclista que invoca el derecho al olvido tras triunfar en OnlyFans: 'Yo no necesito validación externa
  5. El propietario de un restaurante de Tordera critica a los clientes que quieren ser atendidos en catalán: 'No nos gusta un pelo
  6. Cazado a 321 km/h en una autopista de Alemania: 'Es el récord de velocidad de un radar
  7. Incendios, hoy en directo: última hora del fuego que ha obligado a evacuar a 2.000 personas en Tarifa
  8. Tony Bonet, diseñador de Ibiza: 'Vi a la reina con mi vestido y mi cerebro entró en modo Homer Simpson

El Ejército de Israel aprueba la nueva ofensiva en Gaza mientras Hamás se abre a la presencia de una fuerza internacional

El Ejército de Israel aprueba la nueva ofensiva en Gaza mientras Hamás se abre a la presencia de una fuerza internacional

La junta del Barça pedirá un aval para inscribir a los jugadores en LaLiga

La junta del Barça pedirá un aval para inscribir a los jugadores en LaLiga

El Port de Tarragona invertirá cerca de 1 millón de euros en su mayor planta fotovoltaica

El Port de Tarragona invertirá cerca de 1 millón de euros en su mayor planta fotovoltaica

Así es la tierna escena que deja Carlos Right cantando una canción de Disney a su bebé para dormirle

Así es la tierna escena que deja Carlos Right cantando una canción de Disney a su bebé para dormirle

Comuns y CUP exigen al Govern medidas urgentes contra el calor tras la muerte de un temporero en Alcarràs

Comuns y CUP exigen al Govern medidas urgentes contra el calor tras la muerte de un temporero en Alcarràs

El Barça muestra el estado de las obras del Spotify Camp Nou, que avanzan "a buen ritmo"

El Barça muestra el estado de las obras del Spotify Camp Nou, que avanzan "a buen ritmo"

¿Adiós al Volkswagen Touareg? Suenan campanas de despedida

¿Adiós al Volkswagen Touareg? Suenan campanas de despedida

La ola de incendios se ceba con el oeste y el interior peninsular, las zonas más afectadas por los extremos de calor: "Son una anomalía"

La ola de incendios se ceba con el oeste y el interior peninsular, las zonas más afectadas por los extremos de calor: "Son una anomalía"