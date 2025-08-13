Rodaje al descubierto
Se filtra la primera escena de 'Torrente 6', con el cameo inesperado de un personaje relacionado con la política
Un vídeo del rodaje muestra a Santiago Segura en un mitin ficticio con estética similar a la de VOX y la presencia de Willy Bárcenas.
Carlos MerencianoCarlos Merenciano
Comunicador audiovisual especializado en prensa televisiva
‘Torrente 6’ aún no tiene fecha de estreno, pero ya circulan imágenes que han levantado expectación. En redes sociales se ha filtrado un fragmento del rodaje en el que Santiago Segura, de nuevo en la piel del polémico ex policía, aparece encabezando un mitin político. La secuencia incluye las siglas de un partido ficticio llamado NOX, con un color verde que recuerda al utilizado por VOX.
En la escena filtrada, el personaje de Torrente pronuncia un encendido discurso: “Probablemente acabarías en la cárcel. Cuando gobierne yo, cuando gobernemos nosotros, eso no va a pasar. A esa persona se la gratificará por haber ahorrado dinero a la policía. ¡España!”. Un guiño político que sigue la línea irreverente y satírica de la saga.
Lo que más ha sorprendido a los seguidores es la aparición de un rostro conocido. Entre los miembros del partido que escuchan al protagonista se puede ver a Willy Bárcenas, vocalista de Taburete, que participa en este mitin ficticio. La saga ‘Torrente’ es conocida por incluir cameos de personajes mediáticos, pero en este caso el vínculo político del invitado le da un matiz especial a la escena.
Willy es hijo de Luis Bárcenas, ex tesorero del Partido Popular, condenado por su implicación en el caso Gürtel. Aunque el cantante ha tratado de marcar distancia con los asuntos judiciales de su padre, ha reconocido en entrevistas que aquel episodio fue especialmente duro para su familia.
- Cuando Barcelona se vuelve un horno a cielo abierto: 'Para mí el verano significa encerrarse en casa
- Cuenta atrás para el eclipse del siglo: Catalunya ya prepara un detallado mapa con los mejores lugares para disfrutar de este fenómeno
- La estrategia de Gonzalo Bernardos para comprar una vivienda más barata: “Si ves un piso en herencia, aprieta”
- La historia de Cecilia Sopeña, la ciclista que invoca el derecho al olvido tras triunfar en OnlyFans: 'Yo no necesito validación externa
- El propietario de un restaurante de Tordera critica a los clientes que quieren ser atendidos en catalán: 'No nos gusta un pelo
- Cazado a 321 km/h en una autopista de Alemania: 'Es el récord de velocidad de un radar
- Incendios, hoy en directo: última hora del fuego que ha obligado a evacuar a 2.000 personas en Tarifa
- Tony Bonet, diseñador de Ibiza: 'Vi a la reina con mi vestido y mi cerebro entró en modo Homer Simpson