Se filtra la primera escena de 'Torrente 6', con el cameo inesperado de un personaje relacionado con la política

‘Torrente 6’ aún no tiene fecha de estreno, pero ya circulan imágenes que han levantado expectación. En redes sociales se ha filtrado un fragmento del rodaje en el que Santiago Segura, de nuevo en la piel del polémico ex policía, aparece encabezando un mitin político. La secuencia incluye las siglas de un partido ficticio llamado NOX, con un color verde que recuerda al utilizado por VOX.

En la escena filtrada, el personaje de Torrente pronuncia un encendido discurso: “Probablemente acabarías en la cárcel. Cuando gobierne yo, cuando gobernemos nosotros, eso no va a pasar. A esa persona se la gratificará por haber ahorrado dinero a la policía. ¡España!”. Un guiño político que sigue la línea irreverente y satírica de la saga.

Lo que más ha sorprendido a los seguidores es la aparición de un rostro conocido. Entre los miembros del partido que escuchan al protagonista se puede ver a Willy Bárcenas, vocalista de Taburete, que participa en este mitin ficticio. La saga ‘Torrente’ es conocida por incluir cameos de personajes mediáticos, pero en este caso el vínculo político del invitado le da un matiz especial a la escena.

Willy es hijo de Luis Bárcenas, ex tesorero del Partido Popular, condenado por su implicación en el caso Gürtel. Aunque el cantante ha tratado de marcar distancia con los asuntos judiciales de su padre, ha reconocido en entrevistas que aquel episodio fue especialmente duro para su familia.