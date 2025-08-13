Chenoa sigue siendo el amuleto de TVE: lidera sobre Antena 3 mientras La 2 supera a Telecinco

La segunda noche de la semana volvió a sonreír a TVE. ‘Dog House’, el formato de adopción de perros que presenta Chenoa, repitió liderazgo en el prime time con un 10,4% de cuota de pantalla, pese a ceder tres décimas. Por el momento, parece que la cantante se ha convertido en una especie de amuleto para la pública, donde ha funcionado tanto en este espacio como en el concurso 'The Floor'.

En segunda posición se situó ‘Renacer’, que se dejó apenas dos décimas y se mantuvo en el 10% de share, conservando el doble dígito. Por detrás, La 2 firmó uno de sus mejores resultados estivales con ‘El conde de Montecristo’, que subió hasta el 6,5% y se impuso a Telecinco, cuyo drama ‘Asesina a sueldo’ cayó con fuerza hasta un 5,2%. También superaron a la cadena principal de Mediaset tanto laSexta con 'Torrente 2: Misión en Marbella' (5,6%) como Cuatro con 'Código 10' (5,5%).

Por la tarde, el amistoso entre el WSG Tirol y el Real Madrid lideró en La 1 con un 12,7% y rozó el millón de espectadores. ‘Pasapalabra’ bajó tres puntos para quedarse en un 18,5%, ‘Zapeando’ cedió tres décimas (5,1%) y empató con ‘Todo es mentira’. ‘El diario de verano’ protagonizó la caída más acusada al perder 3,2 puntos y marcar un 7,1%.

En la franja matinal, ‘La hora de La 1’ destacó con una subida de 2,4 puntos hasta el 19,8%, ‘La ruleta de la suerte’ se mantuvo en un excelente 21,8% y ‘Al rojo vivo’ bajó al 7%. ‘Vamos a ver’ cerró con un 10,6%.

PRIME TIME

La 1

Viaje al centro de la tele: 735.000 (8,2%)

Viaje al centro de la tele: 803.000 (9,2%)

Dog House: 507.000 (10,4%)

Antena 3

El hormiguero 19 años juntos: 832.000 (9,5%)

Renacer: 695.000 (10%)

Telecinco

First Dates: 767.000 (8,9%)

Asesina a sueldo: 294.000 (5,2%)

laSexta

El intermedio: The very best: 311.000 (3,5%)

El taquillazo “Torrente 2: Misión en Marbella”: 368.000 (5,6%)

Cuatro

Viajeros Cuatro: 290.000 (3,4%)

Viajeros Cuatro: 537.000 (6,1%)

Código 10: 288.000 (5,5%)

La 2

Cifras y letras: 600.000 (6,9%)

El conde de Montecristo: 495.000 (6,5%)

LATE NIGHT

Antena 3

Renacer: 166.000 (5,3%)

Telecinco

El rey del mando: 108.000 (3,9%)

laSexta

Cine “Glimmer Man”: 104.000 (3,8%)

La 2

Tesoros de la tele: 126.000 (4,2%)

TARDE

La 1

Malas lenguas: 788.000 (9,3%)

Valle Salvaje: 743.000 (9,4%)

La promesa: 969.000 (12,8%)

Fútbol Amistoso “WSG Tirol – R. Madrid”: 951.000 (12,7%)

Post Fútbol Amistoso “WSG Tirol – R. Madrid”: 687.000 (8,7%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.122.000 (13%)

YAS verano: 744.000 (9,8%)

Pasapalabra: 1.433.000 (18,5%)

Telecinco

Tardear: 736.000 (9%)

El diario de verano: 528.000 (7,1%)

Agárrate al sillón: 568.000 (7,3%)

laSexta

Zapeando: 430.000 (5,1%)

Más vale tarde de verano: 399.000 (5,3%)

Cuatro

Todo es mentira: Summer TEM: 422.000 (5,1%)

Lo sabe, no lo sabe: 332.000 (4,5%)

La 2

Saber y ganar: 419.000 (4,7%)

Grandes documentales: 283.000 (3,6%)

Malas lenguas: 338.000 (4,5%)

Cifras y letras: 363.000 (4,4%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 338.000 (19,8%)

Mañaneros 360: 439.000 (14,1%)

Mañaneros 360: 660.000 (8,6%)

Antena 3

Espejo público verano: 279.000 (11,2%)

Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 779.000 (15,7%)

La ruleta de la suerte: 1.546.000 (21,8%)

Telecinco

La mirada crítica: 215.000 (11,9%)

Vamos a ver verano: 299.000 (10,6%)

Vamos a ver más verano: 537.000 (8,4%)

laSexta

¿Quién vive ahí?: 16.000 (2%)

¿Quién vive ahí?: 50.000 (4%)

Aruser@s fresh: 168.000 (8,7%)

Al rojo vivo: 247.000 (7%)

Cuatro

¡Toma salami!: 13.000 (1,6%)

Alerta cobra: 20.000 (1,8%)

Alerta cobra: 46.000 (3%)

Alerta cobra: 62.000 (3,1%)

En boca de todos: 198.000 (6,3%)

La 2

De parque en parque: 3.000 (0,5%)

Caminando sobre las olas: 5.000 (0,7%)

Naturaleza comestible: 6.000 (0,6%)

Infierno arábigo: 5.000 (0,4%)

Escala humana: 12.000 (0,8%)

Reduce tu huella: 31.000 (1,6%)

El western de La 2 “Un hombre vino a matar”: 29.000 (1,3%)

El cazador: 32.000 (1,1%)

El cazador: 77.000 (1,8%)

La pirámide: 83.000 (1,2%)

Saber y ganar: 178.000 (2%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 1.870.000 (21,4%)

Telediario 1: 1.091.000 (12,4%)

Informativos Telecinco 15h: 797.000 (9,1%)

laSexta Noticias 14h: 647.000 (8,5%)

Noticias Cuatro 1: 448.000 (6,4%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 1.510.000 (18%)

Telediario 2: 869.000 (10,4%)

Informativos Telecinco 21h: 689.000 (8,1%)

laSexta Noticias 20h: 459.000 (6%)

Noticias Cuatro 2: 350.000 (4,6%)

Matinal

Telediario matinal: 162.000 (19,7%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 109.000 (13,5%)

El Matinal (Telecinco): 118.000 (9,4%)

RANKING

Diario: Antena 3 (12,5%), La 1 (11,2%), Telecinco (7,9%), laSexta (5,3%), Cuatro (5%), La 2 (4,1%).

Mensual: Antena 3 (12,4%), La 1 (10,1%), Telecinco (8,2%), Cuatro (5,5%), laSexta (5,4%), La 2 (3,3%).