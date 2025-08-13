Cobertura al límite
Antena 3 y Telecinco, casi en llamas: dos reporteras se ven atrapadas por el fuego mientras informaban en directo
Las periodistas cubrían incendios en León y Zamora cuando el viento cambió de forma repentina, obligando a sus equipos a evacuar a toda prisa.
Carlos MerencianoCarlos Merenciano
Comunicador audiovisual especializado en prensa televisiva
La ola de incendios que arrasa distintas zonas de España ha puesto a prueba también a los periodistas que la cubren sobre el terreno. En apenas 24 horas, dos reporteras de Antena 3 y Telecinco vivieron momentos de gran tensión al verse sorprendidas por las llamas durante sus conexiones.
En León, la periodista de 'Informativos Telecinco' Noemí Bautista se encontraba grabando en uno de los puntos más afectados cuando el viento cambió de dirección y el fuego se aproximó a gran velocidad. En las imágenes, se escucha cómo avisa a su equipo con un “vámonos, vámonos” antes de abandonar la zona. Tras el susto, relató desde La Bañeza —donde se alberga a cientos de vecinos desalojados— la preocupación de los habitantes y la suspensión de los actos festivos por la gravedad de la situación.
Horas después, en Puercas (Zamora), Flavia Bertolini informaba para 'YAS Verano' de Antena 3 cuando un giro repentino del viento provocó la aparición de nuevos focos cerca de donde el equipo se encontraba preparado para salir en directo. La reportera explicó, visiblemente afectada, que fueron vecinos del pueblo quienes les ayudaron a salir, evitando que quedaran atrapados. “Gracias a vosotros estamos aquí”, dijo a sus rescatadores en plena conexión. La escena llevó a la presentadora Pepa Romero a intervenir desde el plató para recordarle la importancia de priorizar la seguridad por encima de cualquier imagen: “No tenemos que meternos en el fuego para informar. Lo primero es cuidaros, tú y el cámara”.
Tanto en León como en Zamora, las autoridades alertan de la dificultad de controlar las llamas debido a las rachas de viento y las altas temperaturas, mientras continúan los trabajos para proteger a la población y frenar el avance de los incendios.
- Cuando Barcelona se vuelve un horno a cielo abierto: 'Para mí el verano significa encerrarse en casa
- Cuenta atrás para el eclipse del siglo: Catalunya ya prepara un detallado mapa con los mejores lugares para disfrutar de este fenómeno
- La estrategia de Gonzalo Bernardos para comprar una vivienda más barata: “Si ves un piso en herencia, aprieta”
- Telecinco ampliará ‘El programa de Ana Rosa’ a partir de septiembre: así quedan las nuevas mañanas de Telecinco sin Joaquín Prat
- El propietario de un restaurante de Tordera critica a los clientes que quieren ser atendidos en catalán: 'No nos gusta un pelo
- La historia de Cecilia Sopeña, la ciclista que invoca el derecho al olvido tras triunfar en OnlyFans: 'Yo no necesito validación externa
- Cazado a 321 km/h en una autopista de Alemania: 'Es el récord de velocidad de un radar
- Incendios, hoy en directo: última hora del fuego que ha obligado a evacuar a 2.000 personas en Tarifa