¿Qué fue de Luna, la joven viral que no quería hablar español en 'Caso cerrado'?

"Your name is not Moon, ok?" y "Tú a mí me hablas en español" fueron dos de las frases que más se viralizaron de la visita de Luna, una joven latina a 'Caso cerrado'. El programa, que se emite en España a través de TEN, se compartió incesantemente en las redes sociales debido a la reacción de su presentadora, la jueza Ana María Polo, después de que la invitada a su programa solo quisiera hablar en inglés.

El encontronazo fue subiendo de intensidad. Polo se burló de que se presentara como Moon, asegurando que en realidad se llamaba Luna, y soltó una de las frases más virales del formato: “El que habla dos idiomas es bilingüe, el que habla tres es trilingüe. ¿Sabes cómo le dicen al que solo habla uno? Americano. Tú no eres americana, eres colombiana, y lo que te corre por la sangre es Colombia”. Finalmente, la joven aceptó responder en español, cerrando así el tenso momento que pronto se haría viral en internet.

Hoy, aquella invitada es una creadora de contenido que supera los 52.000 seguidores en TikTok, donde se presenta como “la Moon de ‘Caso cerrado’” y comparte vídeos íntegramente en inglés. En Instagram su comunidad es menor, con menos de 2.000 seguidores, pero en ambas redes muestra su afición por viajar, su gusto por cambiar de look y momentos de ocio con amigos. En 2024 se graduó y dedicó un mensaje de agradecimiento a quienes la apoyaron en una etapa difícil de su vida.

Esa nueva etapa incluye un compromiso sentimental. Luna ha anunciado que se casará con su novia, a la que define como “la mujer más increíble del mundo”. La pedida llegó durante una visita familiar en el lugar donde se está formando, un entorno en el que, asegura, ha encontrado un gran apoyo tanto de sus instructores como de sus compañeros.