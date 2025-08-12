TVE confirma la desaparición semanal de 'La pirámide': tampoco se verá el miércoles ni el jueves tras la buena acogida de 'Malas lenguas'

TVE ha confirmado que este miércoles y jueves la franja vespertina volverá a contar con una doble emisión de ‘Malas lenguas’, emitida de forma simultánea en La 1 y La 2. Según detalla la corporación en un comunicado en redes sociales, se trata de emisiones especiales y no de una cancelación definitiva de ‘La pirámide’.

No obstante, la decisión llega después de la buena acogida que ha tenido el espacio de Aída Bao tras sustituir al concurso cultural en su segunda franja diaria. En su emisión de este lunes, la segunda entrega de ‘Malas lenguas’ registró un 6,5% de cuota en La 1, lo que supone una subida de 1,3 puntos con respecto a ‘La pirámide’ en la misma franja la semana anterior.

Sumando los datos del simulcast en ambas cadenas, el programa alcanzó un 10,3% de cuota. La estrategia benefició también a ‘Aquí la tierra’, que creció 1,8 puntos hasta el 9,5%, aunque penalizó el rendimiento habitual de La 2 al repartir la audiencia.

Este martes, sin embargo, ni ‘Malas lenguas’ ni ‘La pirámide’ estarán presentes en la parrilla de La 1 debido a la emisión en directo del partido amistoso entre el Real Madrid y el WSG Tirol. El viernes tampoco se emitirán, ya que el festivo nacional modificará por completo la programación del canal público.