Audiencias 11/08/2025
'Malas lenguas' crece en su segunda emisión y supera el 10% con simulcast en La 1 y La 2
El magacín de Aída Bao mejora en La 1 y eleva también los datos de 'Aquí la Tierra'.
La segunda emisión de 'Malas lenguas' ha firmado una mejora notable en la franja vespertina. El programa de Aída Bao, emitido simultáneamente en La 1 y La 2, alcanzó un 6,5% en la primera cadena, subiendo 1,3 puntos frente a 'La pirámide' de la semana pasada. Si se suman los datos de ambas señales, el formato llegó a un 10,3% de cuota, impulsando también a 'Aquí la Tierra', que creció hasta el 9,5%. La estrategia, sin embargo, penalizó a La 2, que vio reducido su rendimiento habitual al repartirse la audiencia.
En la misma franja, 'Agárrate al sillón' alcanzó su mejor dato en edición diaria con un 9,3%, mientras que 'Sueños de libertad' se disparó a un 14,5%. Por su parte, 'Lo sabe, no lo sabe' en Cuatro también sumó espectadores hasta situarse en un 5,4%.
En el prime time, el liderazgo fue para 'Renacer', que mantuvo la primera posición con un 10,8%, seguido de un 'Grand Prix' que cedió 2,6 puntos hasta el 10% en su primera semifinal. Cuatro mejoró su resultado con el estreno de 'Casper, el último padrino' (5,4%), igualando el flojo dato de 'Desaparecidos' en Telecinco, mientras que La 2 sorprendió con 'Los siete magníficos' (5,7%).
Por la mañana, La 1 volvió a dominar con 'La hora de La 1' (17,7%) y 'Mañaneros 360' (14,1%), mientras que 'Espejo público de verano' subió hasta un 11,9% y 'En boca de todos' creció hasta el 6,2%. En cambio, 'Vamos a ver' se quedó en un 10,4%.
PRIME TIME
La 1
Grand Prix: El Pre-Show: 649.000 (7,4%)
Grand Prix: 735.000 (10%)
Antena 3
El hormiguero 19 años juntos: 838.000 (9,5%)
Renacer: 760.000 (10,8%)
Telecinco
First Dates: 839.000 (9,5%)
Desaparecidos: 331.000 (5,4%)
laSexta
El intermedio: The very best: 377.000 (4,3%)
El taquillazo “Superagente Makey”: 379.000 (5,6%)
Cuatro
Viajeros Cuatro: 227.000 (2,8%)
Viajeros Cuatro: 474.000 (5,4%)
Casper, el último padrino: 395.000 (5,4%)
La 2
Cifras y letras: 288.000 (3,7%)
Cifras y letras: 514.000 (6%)
Cine clásico “Los siete magníficos (1960)”: 469.000 (5,7%)
LATE NIGHT
La 1
Grand Prix: 209.000 (7,4%)
Antena 3
Renacer: 251.000 (7,8%)
Telecinco
El rey del mando: 155.000 (5,1%)
laSexta
Cine “Perdiendo el este”: 194.000 (6,9%)
Cuatro
Río salvaje: 183.000 (4,5%)
Río salvaje: 71.000 (3,4%)
La 2
Cine “Indiana Jones y el dial del destino”: 157.000 (4,5%)
TARDE
La 1
Malas lenguas: 703.000 (8,7%)
Valle Salvaje: 819.000 (10,7%)
La promesa: 867.000 (12,3%)
Malas lenguas: 431.000 (6,5%)
Aquí la Tierra: 684.000 (9,5%)
Antena 3
Sueños de libertad: 1.199.000 (14,5%)
YAS verano: 739.000 (10,2%)
Pasapalabra: 1.377.000 (19,5%)
Telecinco
Tardear: 581.000 (7,3%)
El diario de verano: 636.000 (9,4%)
Agárrate al sillón: 665.000 (9,3%)
laSexta
Zapeando: 411.000 (5%)
Más vale tarde de verano: 408.000 (5,7%)
Cuatro
Todo es mentira: Summer TEM: 457.000 (5,7%)
Lo sabe, no lo sabe: 370.000 (5,4%)
La 2
Saber y ganar: 466.000 (5,4%)
Grandes documentales: 239.000 (3,2%)
Malas lenguas: 257.000 (3,8%)
MAÑANA
La 1
La hora de La 1: 295.000 (17,7%)
Mañaneros 360: 418.000 (14,1%)
Mañaneros 360: 716.000 (9,6%)
Antena 3
Espejo público verano: 286.000 (11,9%)
Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 792.000 (16%)
La ruleta de la suerte: 1.614.000 (22,9%)
Telecinco
La mirada crítica: 189.000 (10,6%)
Vamos a ver verano: 279.000 (10,4%)
Vamos a ver más verano: 544.000 (8,6%)
laSexta
¿Quién vive ahí?: 11.000 (1,6%)
¿Quién vive ahí?: 24.000 (2,1%)
Aruser@s fresh: 202.000 (10,7%)
Al rojo vivo: 248.000 (7,2%)
Cuatro
¡Toma salami!: 11.000 (1,4%)
Alerta cobra: 18.000 (1,7%)
Alerta cobra: 67.000 (4,3%)
Alerta cobra: 77.000 (4%)
En boca de todos: 187.000 (6,2%)
La 2
De parque en parque: 4.000 (0,7%)
Pipper en ruta: 15.000 (1,9%)
Planeta selva: 11.000 (1,3%)
Infierno arábigo: 33.000 (2,8%)
El escarabajo verde: 39.000 (2,4%)
Reduce tu huella: 47.000 (2,5%)
El western de La 2 “El sheriff Breaker”: 50.000 (2,3%)
El cazador: 47.000 (1,7%)
El cazador: 93.000 (2,3%)
La pirámide: 91.000 (1,4%)
Saber y ganar: 215.000 (2,5%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 1.932.000 (22,2%)
Telediario 1: 1.167.000 (13,4%)
Informativos Telecinco 15h: 796.000 (9,1%)
laSexta Noticias 14h: 565.000 (7,5%)
Noticias Cuatro 1: 426.000 (6,2%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 1.412.000 (17,9%)
Telediario 2: 847.000 (10,7%)
Informativos Telecinco 21h: 655.000 (8,2%)
laSexta Noticias 20h: 438.000 (6,4%)
Noticias Cuatro 2: 379.000 (5,5%)
Matinal
Telediario matinal: 170.000 (21,5%)
Antena 3 Noticias de la mañana: 101.000 (12,8%)
El Matinal (Telecinco): 137.000 (11,1%)
RANKING
Diario: Antena 3 (13,1%), La 1 (10,5%), Telecinco (8,1%), laSexta (5,6%), Cuatro (5,1%), La 2 (3,8%).
Mensual: Antena 3 (12,4%), La 1 (10%), Telecinco (8,2%), Cuatro (5,5%), laSexta (5,4%), La 2 (3,2%).
