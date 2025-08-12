'Malas lenguas' crece en su segunda emisión y supera el 10% con simulcast en La 1 y La 2

La segunda emisión de 'Malas lenguas' ha firmado una mejora notable en la franja vespertina. El programa de Aída Bao, emitido simultáneamente en La 1 y La 2, alcanzó un 6,5% en la primera cadena, subiendo 1,3 puntos frente a 'La pirámide' de la semana pasada. Si se suman los datos de ambas señales, el formato llegó a un 10,3% de cuota, impulsando también a 'Aquí la Tierra', que creció hasta el 9,5%. La estrategia, sin embargo, penalizó a La 2, que vio reducido su rendimiento habitual al repartirse la audiencia.

En la misma franja, 'Agárrate al sillón' alcanzó su mejor dato en edición diaria con un 9,3%, mientras que 'Sueños de libertad' se disparó a un 14,5%. Por su parte, 'Lo sabe, no lo sabe' en Cuatro también sumó espectadores hasta situarse en un 5,4%.

En el prime time, el liderazgo fue para 'Renacer', que mantuvo la primera posición con un 10,8%, seguido de un 'Grand Prix' que cedió 2,6 puntos hasta el 10% en su primera semifinal. Cuatro mejoró su resultado con el estreno de 'Casper, el último padrino' (5,4%), igualando el flojo dato de 'Desaparecidos' en Telecinco, mientras que La 2 sorprendió con 'Los siete magníficos' (5,7%).

Por la mañana, La 1 volvió a dominar con 'La hora de La 1' (17,7%) y 'Mañaneros 360' (14,1%), mientras que 'Espejo público de verano' subió hasta un 11,9% y 'En boca de todos' creció hasta el 6,2%. En cambio, 'Vamos a ver' se quedó en un 10,4%.

PRIME TIME

La 1

Grand Prix: El Pre-Show: 649.000 (7,4%)

Grand Prix: 735.000 (10%)

Antena 3

El hormiguero 19 años juntos: 838.000 (9,5%)

Renacer: 760.000 (10,8%)

Telecinco

First Dates: 839.000 (9,5%)

Desaparecidos: 331.000 (5,4%)

laSexta

El intermedio: The very best: 377.000 (4,3%)

El taquillazo “Superagente Makey”: 379.000 (5,6%)

Cuatro

Viajeros Cuatro: 227.000 (2,8%)

Viajeros Cuatro: 474.000 (5,4%)

Casper, el último padrino: 395.000 (5,4%)

La 2

Cifras y letras: 288.000 (3,7%)

Cifras y letras: 514.000 (6%)

Cine clásico “Los siete magníficos (1960)”: 469.000 (5,7%)

LATE NIGHT

La 1

Grand Prix: 209.000 (7,4%)

Antena 3

Renacer: 251.000 (7,8%)

Telecinco

El rey del mando: 155.000 (5,1%)

laSexta

Cine “Perdiendo el este”: 194.000 (6,9%)

Cuatro

Río salvaje: 183.000 (4,5%)

Río salvaje: 71.000 (3,4%)

La 2

Cine “Indiana Jones y el dial del destino”: 157.000 (4,5%)

TARDE

La 1

Malas lenguas: 703.000 (8,7%)

Valle Salvaje: 819.000 (10,7%)

La promesa: 867.000 (12,3%)

Malas lenguas: 431.000 (6,5%)

Aquí la Tierra: 684.000 (9,5%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.199.000 (14,5%)

YAS verano: 739.000 (10,2%)

Pasapalabra: 1.377.000 (19,5%)

Telecinco

Tardear: 581.000 (7,3%)

El diario de verano: 636.000 (9,4%)

Agárrate al sillón: 665.000 (9,3%)

laSexta

Zapeando: 411.000 (5%)

Más vale tarde de verano: 408.000 (5,7%)

Cuatro

Todo es mentira: Summer TEM: 457.000 (5,7%)

Lo sabe, no lo sabe: 370.000 (5,4%)

La 2

Saber y ganar: 466.000 (5,4%)

Grandes documentales: 239.000 (3,2%)

Malas lenguas: 257.000 (3,8%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 295.000 (17,7%)

Mañaneros 360: 418.000 (14,1%)

Mañaneros 360: 716.000 (9,6%)

Antena 3

Espejo público verano: 286.000 (11,9%)

Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 792.000 (16%)

La ruleta de la suerte: 1.614.000 (22,9%)

Telecinco

La mirada crítica: 189.000 (10,6%)

Vamos a ver verano: 279.000 (10,4%)

Vamos a ver más verano: 544.000 (8,6%)

laSexta

¿Quién vive ahí?: 11.000 (1,6%)

¿Quién vive ahí?: 24.000 (2,1%)

Aruser@s fresh: 202.000 (10,7%)

Al rojo vivo: 248.000 (7,2%)

Cuatro

¡Toma salami!: 11.000 (1,4%)

Alerta cobra: 18.000 (1,7%)

Alerta cobra: 67.000 (4,3%)

Alerta cobra: 77.000 (4%)

En boca de todos: 187.000 (6,2%)

La 2

De parque en parque: 4.000 (0,7%)

Pipper en ruta: 15.000 (1,9%)

Planeta selva: 11.000 (1,3%)

Infierno arábigo: 33.000 (2,8%)

El escarabajo verde: 39.000 (2,4%)

Reduce tu huella: 47.000 (2,5%)

El western de La 2 “El sheriff Breaker”: 50.000 (2,3%)

El cazador: 47.000 (1,7%)

El cazador: 93.000 (2,3%)

La pirámide: 91.000 (1,4%)

Saber y ganar: 215.000 (2,5%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 1.932.000 (22,2%)

Telediario 1: 1.167.000 (13,4%)

Informativos Telecinco 15h: 796.000 (9,1%)

laSexta Noticias 14h: 565.000 (7,5%)

Noticias Cuatro 1: 426.000 (6,2%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 1.412.000 (17,9%)

Telediario 2: 847.000 (10,7%)

Informativos Telecinco 21h: 655.000 (8,2%)

laSexta Noticias 20h: 438.000 (6,4%)

Noticias Cuatro 2: 379.000 (5,5%)

Matinal

Telediario matinal: 170.000 (21,5%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 101.000 (12,8%)

El Matinal (Telecinco): 137.000 (11,1%)

RANKING

Diario: Antena 3 (13,1%), La 1 (10,5%), Telecinco (8,1%), laSexta (5,6%), Cuatro (5,1%), La 2 (3,8%).

Mensual: Antena 3 (12,4%), La 1 (10%), Telecinco (8,2%), Cuatro (5,5%), laSexta (5,4%), La 2 (3,2%).