Eduardo Casanova presenta ‘Silencio’, su nueva serie de comedia vampírica sobre el estigma del VIH

Eduardo Casanova presenta en el Festival de Locarno, en Suiza, su primera miniserie de televisión, ‘Silencio’. La ficción recurre a la fantasía y al mito de los vampiros como metáfora del estigma y el silencio en torno a pandemias como la peste negra o el sida en los años 80. El proyecto incluirá por primera vez en su filmografía a personajes queer para visibilizar a mujeres con VIH, a las que el cineasta considera “las más invisibilizadas” en esta pandemia.

Hasta el certamen suizo se ha desplazado junto a varias de las protagonistas, como Leticia Dolera, María León, Lucía Díez y Mariola Fuentes, además de intérpretes como Ana Polvorosa u Omar Ayuso. Casanova ha calificado el reparto como “increíble” y ha adelantado que también presentará la serie en el festival de Sitges el próximo mes de octubre.

‘Silencio’ mezcla comedia, terror y cine quinqui para contar la historia de unas hermanas vampiras en el siglo XIV, que hablan con lenguaje inclusivo y sufren para alimentarse debido a la sangre contaminada por la peste negra. Las vampiras, diseñadas por el artista de maquillaje Óscar del Monte, lucen prótesis angulosas, orejas puntiagudas y afilados incisivos en lugar de colmillos, con un maquillaje que requería hasta siete horas por actriz.

La serie está producida por Gamera Studios junto a Antonio Abeledo S.L. y la ONG Apoyo Positivo. Aunque aún no tiene plataforma o cadena confirmada, Casanova espera que ‘Silencio’ tenga una buena acogida y pueda continuar con una segunda temporada.