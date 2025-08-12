Señalada

Agustín Bravo acusa directamente a Isabel Pantoja de estar detrás de su despido en Canal Sur, pero no por la llamada que todos creen

El presentador confirma el secreto a voces sobre su salida de la televisión pública andaluza.

Agustín Bravo ha visitado este lunes ‘Y ahora Sonsoles’ para repasar su trayectoria profesional y personal, y no ha eludido hablar sobre su supuesta enemistad con Isabel Pantoja. El presentador ha querido matizar las declaraciones que en su día hizo Julián Muñoz, quien aseguró que la retirada de ‘Bravo por la tarde’ de Canal Sur estuvo motivada por unas palabras sobre la adopción de Isa Pantoja.

Bravo sostiene que la verdadera causa de las presiones que recibió fue una exclusiva que desveló la relación entre Isabel Pantoja y el propio Julián Muñoz. “Eso hizo que se pusiera en marcha toda la maquinaria y yo lo noté, un cambio de actitud hacia mí por parte de ciertos directivos e incluso políticos, cuando entonces se me quería muchísimo por mi trabajo en Canal Sur”, ha explicado.

El presentador también ha recordado el famoso enfrentamiento telefónico con la cantante en directo, a raíz de una entrevista a Teresa Rivera, hermana de Paquirri, que provocó un gran enfado de Pantoja. “Esa llamada no debió producirse, pero eso no fue el motivo, el culpable”, ha insistido.

Sobre si es posible una reconciliación, Bravo ha sido tajante: “Yo no tengo nada que hablar con ella, yo no he hecho nada. Cualquier persona con un mínimo de intuición sabe que esos temas no se pueden hablar con Isabel Pantoja… Ella no querría cruzar ni media palabra conmigo, ¡y yo feliz!”.

