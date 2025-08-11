Amor bajo presión

Sofía Suescun se declara a Kiko Jiménez con una emotiva carta en plena tormenta mediática

La influencer ha publicado en redes un texto en el que agradece a su pareja su apoyo incondicional.

Sofía Suescun y Kiko Jiménez

Sofía Suescun y Kiko Jiménez / Redes sociales

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Sofía Suescun ha recurrido a sus redes sociales para dedicar unas palabras muy especiales a Kiko Jiménez, en un momento en el que, según sus propias palabras, atraviesan una etapa complicada. La influencer ha compartido una extensa carta en la que expresa su gratitud y amor hacia el que considera su gran apoyo.

En el texto, Sofía describe a Kiko como su “calma”, su “impulso” y su “abrazo seguro cuando todo fuera se tambalea”. Agradece que siempre haya estado a su lado “en las buenas y en las peores” y que haya sabido protegerla incluso antes de pensar en sí mismo. “Sé que cualquier otra persona habría tirado la toalla ante tanto machaque, pero tú eres fuerte, mucho más de lo que imagina la gente”, escribe.

La ganadora de ‘GH 16’ también destaca la generosidad de su pareja y el vínculo que les une: “En nosotros no existe la rivalidad, solo el deseo de vernos crecer”. Reconoce emocionarse al ver cómo él celebra sus logros como si fueran propios y subraya que su relación se basa en “respeto, confianza y amor del bueno”.

La carta concluye con recuerdos cotidianos, como los menús que él le prepara, su cuidado cuando ella está enferma y su capacidad para levantarle el ánimo en los momentos difíciles. “Te amo más de lo que estas palabras pueden decir, y aunque todo pase y cambie, lo único que deseo es seguir caminando a tu lado”, finaliza Sofía, firmando como “Siempre tuya”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Vecinos de un bloque de Girona dejan el piso porque denuncian que los ocupas no les dejan dormir y los amenazan
  2. Turistas achicharrados en Barcelona: 'Estamos aquí solo cuatro días, no queda más remedio que sudar
  3. Un menor de 12 años viola a un niño de 5 con autismo en la Región de Murcia
  4. A las puertas de mis 47 años, me he enamorado
  5. La estrategia de Gonzalo Bernardos para comprar una vivienda más barata: “Si ves un piso en herencia, aprieta”
  6. Catalunya roza los 41 grados este sábado: el calor extremo llegará a Barcelona el lunes, en la cúspide de la ola
  7. La zona azul de aparcamiento en agosto es gratis en todas estas ciudades del área de Barcelona
  8. Déjense de excusas y devuelvan de una vez el IRPF a los mutualistas jubilados

El origen de la crema catalana que pocos conocen

El origen de la crema catalana que pocos conocen

Deja a su abuela esperando cinco minutos en la calle en Barcelona y al volver se encuentra con que es un Vivari

Deja a su abuela esperando cinco minutos en la calle en Barcelona y al volver se encuentra con que es un Vivari

Último parte médico de Jaume Anglada: estable dentro de la gravedad y "sin grandes cambios"

Último parte médico de Jaume Anglada: estable dentro de la gravedad y "sin grandes cambios"

Reabre el centro comercial Via Sabadell tres meses después del accidente mortal: "Es un espacio completamente seguro"

Reabre el centro comercial Via Sabadell tres meses después del accidente mortal: "Es un espacio completamente seguro"

Begoña pasa la noche con Gabriel y Gaspar toma una decisión sobre Manuela: todo lo que pasará en 'Sueños de libertad' del 11 al 14 de agosto

Begoña pasa la noche con Gabriel y Gaspar toma una decisión sobre Manuela: todo lo que pasará en 'Sueños de libertad' del 11 al 14 de agosto

ERC quiere que el Congreso decrete el "embargo total e inmediato" de armas a Israel

ERC quiere que el Congreso decrete el "embargo total e inmediato" de armas a Israel

Endesa reforma la red eléctrica de baja tensión de una calle de Terrassa: "Se gana en estética y seguridad"

Endesa reforma la red eléctrica de baja tensión de una calle de Terrassa: "Se gana en estética y seguridad"

Plan de choque en el barrio de Sant Antoni para favorecer la convivencia

Plan de choque en el barrio de Sant Antoni para favorecer la convivencia