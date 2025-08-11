Ajustes por el fútbol
'Malas lenguas', 'Valle Salvaje' y 'La promesa', afectados por el fútbol: así queda la parrilla de La 1 del martes por el partido del Real Madrid
El partido obligará a recortar ‘Malas Lenguas’ y a adelantar las emisiones de ‘Valle Salvaje’ y ‘La Promesa’.
Carlos MerencianoCarlos Merenciano
Comunicador audiovisual especializado en prensa televisiva
El próximo martes 12 de agosto, La 1 de RTVE ofrecerá en directo el encuentro de pretemporada entre el Real Madridy el WSG Tirol, a partir de las 19:00 horas. La retransmisión obligará a modificar el horario habitual de la franja vespertina, afectando tanto a 'Malas lenguas' como a las series 'Valle salvaje' y 'La promesa'.
Durante este mes, el magacín está presentado por Aida Bao en sustitución de Jesús Cintora. En esta ocasión, el programa reducirá su duración y finalizará a las 17:10 horas, quince minutos antes de lo habitual, para poder dar cabida a los capítulos de las dos ficciones diarias.
Con este ajuste, 'Valle Salvaje' adelantará su emisión y comenzará justo tras el final del magacín. Su capítulo terminará antes para que 'La promesa' arranque a las 18:00 horas, en lugar de las 18:15. La serie de Bambú Producciones también verá reducido su tiempo en parrilla, concluyendo alrededor de las 19:00 horas para dar paso a la cobertura deportiva.
El partido, que enfrenta al conjunto blanco con el Tirol austríaco, se prolongará hasta las 21:00 horas. A esa hora se emitirá el 'Telediario 2', lo que deja fuera de la programación de ese día tanto el concurso 'La Pirámide', conducido por Itziar Miranda, como el espacio divulgativo 'Aquí la tierra'.
