¿Ha negociado Juan Carlos I una cifra millonaria con Netflix para producir una serie sobre su vida?

El próximo 12 de noviembre de 2025 verá la luz 'Reconciliación', el libro de memorias que el rey Juan Carlos ha escrito junto a la historiadora Laurence Debray, y el lanzamiento ha reavivado rumores sobre posibles adaptaciones audiovisuales. Según publicaba el diario The Objective, citando fuentes gubernamentales, se estaba preparando una serie de ficción inspirada en hechos reales para aprovechar el tirón mediático del libro. La publicación detallaba que se trataría de una producción de seis episodios, con actores interpretando los principales papeles y un estilo similar al de 'The Crown', la exitosa ficción sobre la monarquía británica.

La información iba más allá, señalando que Netflix sería la plataforma encargada del proyecto y que su negociador habría planteado incluir episodios polémicos de la vida del monarca, como sus problemas fiscales tras conocerse la donación saudí de 100 millones de dólares en 2019, así como sus relaciones personales con figuras como la reina Sofía, Corinna Larsen o Bárbara Rey. The Objective incluso mencionaba que el rey Felipe VI estaría al tanto de estas conversaciones y que la oferta económica rondaría los 20 millones de euros, cifra que el entorno del emérito consideraría muy elevada.

Sin embargo, la revista ¡HOLA! ha publicado que, según el círculo más cercano a don Juan Carlos, este proyecto no existe. El entorno del emérito asegura que no hay intención alguna de firmar acuerdos con plataformas audiovisuales ni de seguir el camino de otros miembros de la realeza, como los duques de Sussex o la princesa Marta Luisa de Noruega, que sí han participado en este tipo de producciones.

En paralelo a estas especulaciones, el libro 'Reconciliación' promete ofrecer un relato en primera persona de su reinado, abordando momentos clave de la historia reciente de España desde su posición como jefe del Estado entre 1975 y 2014. Como adelanto, ya se ha revelado la portada: una fotografía del rey Juan Carlos vestido con el uniforme de gran etiqueta de capitán general del Ejército de Tierra.