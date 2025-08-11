Demi Lovato y Joe Jonas se reencuentran en el escenario para cantar las canciones de 'Camp Rock' entre rumores de una tercera película

El público del MetLife Stadium de Nueva Jersey vivió el pasado 10 de agosto una de esas sorpresas que desatan la euforia de los fans. Durante su concierto de la gira "Jonas20: Greetings from your Hometown Tour", los Jonas Brothers invitaron a Demi Lovato al escenario para interpretar dos clásicos de la saga 'Camp Rock': "This is Me" y "Wouldn't Change a Thing".

Quince años después del estreno de la segunda película, Lovato y Joe Jonas volvieron a compartir escenario para revivir el universo que les catapultó a la fama en la década de los 2000. "This is Me", convertida en el himno por excelencia de la franquicia, supera los 200 millones de reproducciones en Spotify y acumula más de 100 millones de visualizaciones en YouTube. En la ficción, marcaba el momento en el que Mitchie (Lovato) y Shane (Jonas) sellaban su conexión artística y sentimental.

La velada también incluyó "Wouldn't Change a Thing", tema central de 'Camp Rock 2' en el que ambos personajes cantaban sobre sus diferencias y la atracción que les unía. En el concierto, el dueto recuperó la química original, interpretando la canción con la misma intensidad que en pantalla. Días antes, Joe Jonas ya había avivado la expectación al publicar en TikTok un vídeo junto a Lovato ensayando este tema.

El reencuentro ha reavivado la nostalgia de toda una generación y ha coincidido con una oleada de rumores sobre una posible tercera entrega de 'Camp Rock'. Según varias fuentes de la industria Disney, el proyecto incluiría tanto a los Jonas Brothers como a Demi Lovato, aunque no en papeles protagonistas como en la primera película, sino en algo más simbólico. Además, también contaría con nuevos fichajes para el elenco.