'D Corazón' supera el 10% tras la marcha de 'Socialité', mientras 'Agárrate al sillón' baja respecto al domingo anterior

El arranque de agosto deja movimientos destacados en la programación del domingo. En la franja matinal, 'D Corazón' continúa afianzándose en el hueco que dejó 'Socialité' y consigue superar la barrera del doble dígito. El magacín de La 1, presentado por Anne Igartiburu y Javier de Hoyos, firma un 10,2% de cuota de pantalla, consolidando su posición en el mediodía tras varias semanas de ascenso.

En cambio, la tarde registró un retroceso para 'Agárrate al sillón'. El concurso vespertino de Telecinco, que la semana anterior había alcanzado mejores resultados, llegando a superar el doble dígito, se quedó esta vez en un 8,3% de share, confirmando una ligera pérdida de seguimiento frente a sus anteriores emisiones. A pesar de esto, su media es bastante similar a la emisión de lunes a viernes.

En el prime time, el liderazgo fue para 'Una nueva vida' en Antena 3, que subió hasta un 12,5%. Muy cerca se situó el cine de La 1 con 'Jumanji: siguiente nivel', que alcanzó un 11,5% y fue lo más visto de la noche con 967.000 seguidores. '¡Allá tú!' mantuvo el tipo en Telecinco con un 7,1%, mientras que 'Moonfall' en laSexta (5,9%) superó a la reposición de 'Cuarto milenio' en Cuatro (4%).

La oferta vespertina de La 1 también estuvo marcada por las dos entregas de 'Jumanji', con un 10,7% y un 12% respectivamente, mientras que el primer multicine de Antena 3 logró un 11,4% antes de caer al 9,3% y 7% en sus siguientes películas.

PRIME TIME

La 1

La película de la semana “Jumanji: Siguiente nivel”: 967.000 (11,5%)

Cine “Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore”: 354.000 (8,2%)

Antena 3

Una nueva vida: 855.000 (12,5%)

Telecinco

¡Allá tú!: 587.000 (7,1%)

laSexta

El taquillazo “Moonfall”: 498.000 (5,9%)

Cine “Uno de los nuestros”: 185.000 (4,7%)

Cuatro

Lo sabe, no lo sabe: 220.000 (2,7%)

Cuarto milenio: 320.000 (4%)

La 2

Imprescindibles: 287.000 (3,3%)

Versión española: “El olvido que seremos”: 238.000 (3,2%)

LATE NIGHT

La 1

Cine 2 “Bienvenidos al campo”: 129.000 (7,1%)

Antena 3

Una nueva vida: 179.000 (7,2%)

Telecinco

¡Allá tú!: 310.000 (7,9%)

Cuatro

Cuarto milenio: 217.000 (6,5%)

La 2

Versión española: última sesión “El sueño de Sigena”: 63.000 (1,9%)

Atomic people: 46.000 (2,7%)

TARDE

La 1

Sesión de tarde “Jumanji: Bienvenidos a la jungla”: 833.000 (10,7%)

Sesión de tarde 2 “Jumanji”: 908.000 (12%)

Sesión de tarde 3 “Marido por sorpresa”: 674.000 (9,8%)

Aquí la Tierra: 693.000 (9,7%)

Antena 3

Multicine “Mentiras perfectas”: 887.000 (11,4%)

Multicine 2 “Historia de un escándalo”: 704.000 (9,3%)

Multicine 3 “Comer, beber y amar”: 485.000 (7%)

Telecinco

Fiesta: 606.000 (8%)

Agárrate al sillón: 577.000 (8,3%)

laSexta

Cine “Jack Ryan: Operación sombra”: 353.000 (4,5%)

Cine 2 “Minority Report”: 213.000 (2,9%)

Cuatro

Home Cinema "El legado de Bourne": 545.000 (7%)

Home Cinema 2 "El mito de Bourne": 555.000 (7,6%)

La 2

Saber y ganar: Fin de semana: 282.000 (3,6%)

Grandes documentales: 263.000 (3,4%)

Documentales de La 2: 264.000 (3,5%)

Senderos con Juan y Migas: 178.000 (2,5%)

Ruralitas: 133.000 (1,9%)

Grandes diseños: 154.000 (2%)

MAÑANA

La 1

Viaje al centro de la tele: 268.000 (10,8%)

Viaje al centro de la tele: 337.000 (11,4%)

Viaje al centro de la tele: 412.000 (12,2%)

D Corazón: 559.000 (10,2%)

Antena 3

Pelopicopata: 14.000 (2,4%)

Los más…: 122.000 (5,4%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 306.000 (8,1%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 596.000 (13%)

La ruleta de la suerte: 1.179.000 (18,9%)

Telecinco

Got Talent España: 187.000 (8,5%)

Got Talent España: 282.000 (6,2%)

laSexta

Equipo de investigación: 23.000 (3,5%)

Equipo de investigación: 36.000 (3,2%)

Equipo de investigación: 84.000 (4,1%)

Equipo de investigación: 117.000 (4,2%)

Equipo de investigación: 171.000 (5,4%)

Equipo de investigación: 214.000 (5,2%)

Cuatro

¡Toma salami!: 24.000 (4%)

¡Toma salami!: 31.000 (3,9%)

Volando voy: 97.000 (7,8%)

Volando voy: 230.000 (9,4%)

Viajeros Cuatro: 306.000 (9,9%)

Viajeros Cuatro: 335.000 (8,3%)

La 2

Mercados del mundo: 20.000 (4,2%)

La tierra ancestral: 34.000 (4,8%)

Los conciertos de La 2: 41.000 (4,1%)

Buenas noticias TV: 33.000 (2,4%)

Shalom: 38.000 (2,4%)

Medina: 45.000 (2,4%)

Últimas preguntas: 59.000 (2,7%)

El día del señor: 171.000 (6,3%)

Pueblo de Dios: 114.000 (3,9%)

Pueblo de Dios: 105.000 (3,3%)

El camino interior: 91.000 (2,7%)

Flash moda: 70.000 (1,7%)

El escarabajo verde: 85.000 (1,7%)

¡Qué animal!: 99.000 (1,6%)

Saber y ganar: Fin de semana: 101.000 (1,3%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 1.566.000 (20,1%)

Telediario 1: 1.025.000 (13,1%)

laSexta Noticias 14h: 502.000 (8,3%)

Noticias Cuatro 1: 437.000 (7,3%)

Informativos Telecinco 15h: 511.000 (6,6%)

Prime Time

Telediario 2: 1.024.000 (12,9%)

Antena 3 Noticias 2: 1.006.000 (12,9%)

Informativos Telecinco 21h: 600.000 (7,7%)

laSexta Noticias 20h: 405.000 (5,9%)

Noticias Cuatro 2: 353.000 (5,1%)

RANKING

Diario: Antena 3 (10,9%), La 1 (10,9%), Telecinco (7,1%), Cuatro (6%), laSexta (4,7%), La 2 (3%).

Mensual: Antena 3 (12,3%), La 1 (9,9%), Telecinco (8,2%), Cuatro (5,6%), laSexta (5,4%), La 2 (3,2%).