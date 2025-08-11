Conflictos, detenciones y un capítulo especial centrado en Curro: todo lo que pasará en 'La promesa' del 11 al 14 de agosto

En los próximos capítulos de 'La promesa', las intrigas dentro y fuera de palacio se intensifican, mientras las relaciones personales se ponen a prueba y un capítulo especial desvela la evolución de Curro, uno de los personajes clave de la serie.

El lunes, 11 de agosto, Manuel se enfrenta a Alonso por el conflicto con Leocadia, mientras Catalina sigue defendiendo su idea de justicia social, lo que provoca roces con Adriano, Jacobo y Martina. Curro recibe las duras acusaciones de Ángela por avisar al coronel Fuentes y la presencia del militar inquieta a Lorenzo. Vera muestra signos de estar desbordada, mientras Toño y Enora consolidan su relación. El regreso de Samuel como sacerdote hiere a María Fernández y enfrenta a Petra con Cristóbal.

El martes, 12 de agosto, Cristóbal mantiene su oposición a que Samuel permanezca en La Promesa, con Petra como su única defensora. El uniforme del coronel Fuertes inquieta a todos, especialmente a Lorenzo. Manuel arriesga su empresa con una propuesta a Leocadia que no le agrada. Ángela continúa molesta con Curro y Pía intenta mediar. Santos se niega a perdonar a Ricardo y Pía, lo que empuja a Ricardo a idear un plan para anular su matrimonio con Ana.

El miércoles, 13 de agosto, Manuel sigue sin certezas sobre su empresa y observa con recelo la relación de Toño y Enora, mientras María Fernández comenta que él es un hombre casado. Vera y Lope preparan un arriesgado plan para contactar con el hermano de ella. Samuel divide a los criados y Cristóbal, pero cuenta con el apoyo de Toño y Petra. Adriano y Alonso se unen por su preocupación por Catalina. Martina recibe al barón de Valladares para hablar del conflicto. Curro delata a Lorenzo ante el coronel Fuentes, provocando la detención del capitán.

El jueves, 14 de agosto, el capítulo especial se centra en Curro tras la muerte de Jana. Su vida ha dado un giro radical: de señorito a lacayo, repudiado por su padre y decidido a encontrar al asesino de Jana. En su búsqueda de justicia, cuenta con aliados dispuestos a arriesgar la vida. Además, Ángela, la hija de Leocadia, se convierte en su gran amor, en una relación marcada por las diferencias sociales pero cargada de sentimientos reales.